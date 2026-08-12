Απολαυστικός Τεντόγλου: «Έκανα μ@λ@κ!α, ξέχασα το μετάλλιο»
Για ακόμη μία φορά ο Μίλτος Τεντόγλου έγινε απολαυστικός! Οι πανηγυρισμοί του 4ου χρυσού μεταλλίου σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είχαν συνέπεια μία επική... γκάφα από τον ίδιο.
Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών στη μεικτή ζώνη, ο Έλληνας αθλητής αντιλήφθηκε πως είχε ξεχάσει το μετάλλιο του στο σημείο των πανηγυρισμών. Πιο συγκεκριμένα είπε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης «μας έδωσαν το μετάλλιο, αλλά... το παράτησαν εκεί. Έκανα μ@λ@κ!α. Παιδιά, το έβγαλα και το άφησα εκεί».
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