Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του φετινού Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ, η Ένωση δημοσίευσε τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο κόσμος της για να μπει στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο Ηράκλειο, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ με στόχο το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. Η σέντρα του φετινού Super Cup είναι προγραμματισμένη για σήμερα (12/8) στις 20:00, με πλήθος κόσμου από την Ένωση να έχει ταξιδέψει στην Κρήτη για να στηρίξει την προσπάθεια του Μάρκο Νίκολιτς και των παικτών του.

Στο πλαίσιο αυτό, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ εξέδωσε ενημέρωση σχετικά με το πώς οι φίλαθλοι θα μπορέσουν να εισέλθουν με ασφάλεια στο Παγκρήτιο, ενώ παράλληλα ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους ανταποκρίθηκαν και θα δώσουν το «παρών» στο γήπεδο σήμερα.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Εν όψει του αποψινού τελικού του Superbet Super Cup 2026, η ΠΑΕ ΑΕΚ θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κόσμο της ομάδας μας για την ανταπόκρισή του και για το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά θα δώσει μαζικά και δυναμικά το «παρών» στο πλευρό του Μάρκο Νίκολιτς και των ποδοσφαιριστών μας.

Θα θέλαμε, παράλληλα, να υπενθυμίσουμε ότι οι κανονισμοί και τα μέτρα ασφαλείας για τον αποψινό αγώνα είναι ακριβώς τα ίδια που ισχύουν για τους αγώνες του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας. Και είναι ανάγκη να τηρηθούν σε απόλυτο βαθμό, προκειμένου η ομάδα μας να μην αντιμετωπίσει κανέναν κίνδυνο.

Κανείς που δεν θα είναι κάτοχος εισιτηρίου δεν θα πρέπει να προσεγγίσει το Παγκρήτιο Στάδιο. Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι. Δεν πρέπει να έχετε μαζί σας κανένα επικίνδυνο αντικείμενο, σάκο, κράνος μηχανής, για να μπορέσετε να περάσετε τους ελέγχους και να μπείτε στο γήπεδο χωρίς κανένα πρόβλημα. Επίσης, δεν θα επιτραπεί να περάσει στο γήπεδο κανένα πανό με υβριστικό, ρατσιστικό, πολιτικό, αντιαθλητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.

Είναι κρίσιμο να μην υπάρξει καμιά ρίψη κροτίδας, άναμμα και ρίψη καπνογόνου, φωτοβολίδας, άναμμα στρόμπο ή ρίψη αντικειμένου. Πέραν των κινδύνων στους οποίους θα έβαζε κάτι τέτοιο την ομάδα μας, είναι γνωστές οι πολύ αυστηρές διατάξεις του αθλητικού νόμου, ενώ στο Στάδιο θα είναι σε λειτουργία υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ κλειστό κύκλωμα ασφαλείας με κάμερες.

Τέλος, υπενθυμίζουμε πως η είσοδος στην αθλητική εγκατάσταση γίνεται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Όσοι δεν έχουν προχωρήσει ήδη στην καταχώρηση του εισιτηρίου τους στο Gov.gr Wallet τους, θα πρέπει να το πράξουν άμεσα.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ ΑΕΚ τηλεφωνικά στο 210-2250600 (έως τις 17.00), ή μέσω email στη διεύθυνση [email protected], προκειμένου να λάβετε την απαραίτητη υποστήριξη».