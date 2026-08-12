Η αντίστροφη μέτρηση για τα κρίσιμα παιχνίδια της Εθνικής Ανδρών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεκινά, με τα εισιτήρια για το πρώτο φιλικό τεστ απέναντι στην Πολωνία να βρίσκονται πλέον στη διάθεση του κοινού.

Σε ρυθμούς προετοιμασίας για τα κρίσιμα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπαίνει η Εθνική Ανδρών, με τους φίλους της ομάδας να μπορούν πλέον να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο πρώτο φιλικό τεστ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Από τις 14:00 τέθηκαν ηλεκτρονικά προς διάθεση τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πολωνία, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 20:00 και θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί το πρώτο από τα δύο φιλικά που θα δώσει η Εθνική πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις της. Ακολουθεί η αναμέτρηση με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου, επίσης στο Telekom Center Athens.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

Η Εθνική Ανδρών δίνει το πρώτο της φιλικό προετοιμασίας εν όψει του τέταρτου «παραθύρου» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η ελληνική ομάδα υποδέχεται την Πολωνία στο Telekom Center Athens το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 20:00 και μπορείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας στο πλευρό της «επίσημης αγαπημένης» με ένα κλικ ΕΔΩ.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα από σήμερα (12/8) στις 14:00 μέσα από την πλατφόρμα της ticketmaster. Για την αγορά εισιτηρίου απαιτούνται ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Για οποιαδήποτε απορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο [email protected].

Η είσοδος για τα παιδιά ηλικίας έως πέντε (5) ετών είναι δωρεάν χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για εισιτήρια ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο [email protected].

Σας περιμένουμε στο Telekom Center Athens, #pantadipla στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης! Κλείστε την δική σας θέση ΕΔΩ!