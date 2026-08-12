Η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου θα είναι στον τελικό του επί κοντώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η 2η ημέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ άρχισε πολύ όμορφα το πρωί και τελείωσε υπέροχα το βράδυ.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του τελικού στο μήκος και το νέο θρίαμβο από τον Μίλτο Τεντόγλου, η μητέρα Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου «σφράγιζαν» την πρόκρισή τους στον τελικό του επί κοντώ γυναικών, που θα γίνει την Πέμπτη (13/8, 21:50).

Όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου πέρασαν στον τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης.

Η 36χρονη Κατερίνα Στεφανίδη στο πιο κατάλληλο σημείο της σεζόν, ήταν αλάνθαστη. Πήγε στην πόλη της Αγγλίας με ρεκόρ στα 4,48μ. και δηλώνοντας πως απλά θέλει να νιώσει ότι κάνει επί κοντώ: Πέρασε με την 1η τα 4,25μ, τα 4,40μ και τα 4,50μ. πετυχαίνοντας ρεκόρ περιόδου και ήταν ανάμεσα στις επτά που πέρασαν με αυτό το ύψος. Ενας ακόμα τελικός για την αθλήτρια θρύλο, που μετρά δύο χρυσά και τρία ασημένια μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοικτού στίβου.

Η Αδαμοπούλου ήταν μια από τις πέντε που πέρασαν με 4.40μ., ύψος που πέρασε με την 1η προσπάθειά της κι αυτό την έστειλε στον τελικό.

Ο Φρανκς οριακά εκτός τελικού στα 400μ.

Ο Γιώργος Φρανκς για μόλις πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου δεν κατάφερε να βρεθεί στον τελικό των 400 μέτρων. Ο φοιτητής του Πανεπιστημίου του Μαΐάμι, με το φετινό πανελλήνιο ρεκόρ, 44,88, στα πόδια του, έκανε μεγάλη προσπάθεια να περάσει στον τελικό.

Τρέχοντας στην τρίτη ημιτελική σειρά, κι έχοντας αποφύγει, λόγω επίδοσης, τη δοκιμασία του προκριματικού, ξεκίνησε δυνατά από τα πρώτα μέτρα και προσπάθησε μέχρι τη γραμμή του τερματισμού να διεκδικήσει την απευθείας πρόκριση. Πέτυχε να κρατηθεί στην τρίτη θέση, το χρονόμετρο έγραψε 45.15, με το τελευταίο εισιτήριο μέσω χρόνου, να πηγαίνει στον Πολωνό, Μακσιμίλιαν Ζβεντ με 45.10.



