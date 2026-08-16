Ευρωπαϊκό Στίβου: Η Νούλα και ο Σταμούλης πέτυχαν ρεκόρ περιόδου στο μαραθώνιο
Με αρκετά καλή εμφάνιση και ρεκόρ περιόδου στο μαραθώνιο συνδύασαν η Ματίνα Νούλα και ο Γιώργος Σταμούλης την πρώτη τους παρουσία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Ο μαραθώνιος άνοιξε την Κυριακή (16/8) το πρόγραμμα στην τελευταία μέρα του πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ. Η 28χρονη Ματίνα Νούλα τερμάτισε σε 2ώρ.40:02, που την έφεραν στην 35η θέση, σε σύνολο 52 αθλητριών που βρέθηκαν στην εκκίνηση.
Η πρωταθλήτρια Ελλάδας σημείωσε ρεκόρ περιόδου και την 3η καλύτερη επίδοση της καριέρας της. Πέρασε τον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.20:52 και την 48η θέση, στο δεύτερο μισό έτρεξε πιο γρήγορα, κέρδισε θέσεις, τερματίζοντας στην 35η θέση σε 2ώρ.40:02.
Η Αλίσα Βαϊνιο από τη Φινλανδία, από τα πρώτα χιλιόμετρα αποσπάστηκε, έκανε μια μοναχική κούρσα και έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης, πετυχαίνοντας ρεκόρ αγώνων σε 2ώρ.22:26. Η Λίλι Αννα Τοθ από την Ουγγαρία με 2ώρ.27:21 και η Βρετανίδα, Έιμπι Ντόνελι με 2ώρ.27:33 την ακολούθησαν στο βάθρο.
Ο Σταμούλης στις 2ώρ.20:21
Στο μαραθώνιο ανδρών ο Γιώργος Σταμούλης πετυχαίνοντας τη 2η καλύτερη επίδοση της καριέρας του σε 2ώρ.20:21, τερμάτισε στην 41η θέση σε σύνολο 59 δρομέων.
Ο Σταμούλης πέρασε τον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.08:59 και στην 47η θέση και παρότι ο ρυθμός του έπεσε στη συνέχεια, κέρδισε έξι θέσεις στην κατάταξη.
Όπως και στην κούρσα των γυναικών, έτσι και σε αυτή των ανδρών ο Άμαναλ Πέτρος από ένα σημείο κι έπειτα αποσπάστηκε, ο 30χρονος Γερμανός με ρεκόρ αγώνων 2ώρ.09:11 πήρε το πρώτο μεγάλο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του, που ήρθε να προστεθεί στο ασημένιο μετάλλιο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο.
Η 10άδα έκλεισε σε 55 δευτερόλεπτά σε σχέση με τον χρόνο του Πέτρος, ο Ιταλός Πιέτρο Ρίβα, όπως πριν από δύο χρόνια στη Ρώμη έτσι και τώρα πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 2ώρ.09:18 και ο Ισραηλινός Γκασάου Αγιάλε, με καταγωγή από την Αιθιοπία, το χάλκινο με 2ώρ.09:21.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ντιαρά: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε άνοδο, χαρούμενος που θα παίξω στον Ηρακλή και θα αγωνιστώ για τους φιλάθλους του»
- Κωνσταντέλιας: Η «BILD» βλέπει τις αντιδράσεις στον ΠΑΟΚ και υπενθυμίζει το... ναυάγιο με Στουτγκάρδη
- Ευρωπαϊκό Στίβου: Αναστάτωση στο Μπέρμιγχαμ, «κανένα θέμα με την ασφάλεια» λένε οι διοργανωτές