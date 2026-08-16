Η Ματίνα Νούλα και ο Γιώργος Σταμούλης στο ντεμπούτο τους σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σημείωσαν ρεκόρ περιόδου στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ.

Με αρκετά καλή εμφάνιση και ρεκόρ περιόδου στο μαραθώνιο συνδύασαν η Ματίνα Νούλα και ο Γιώργος Σταμούλης την πρώτη τους παρουσία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο μαραθώνιος άνοιξε την Κυριακή (16/8) το πρόγραμμα στην τελευταία μέρα του πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ. Η 28χρονη Ματίνα Νούλα τερμάτισε σε 2ώρ.40:02, που την έφεραν στην 35η θέση, σε σύνολο 52 αθλητριών που βρέθηκαν στην εκκίνηση.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας σημείωσε ρεκόρ περιόδου και την 3η καλύτερη επίδοση της καριέρας της. Πέρασε τον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.20:52 και την 48η θέση, στο δεύτερο μισό έτρεξε πιο γρήγορα, κέρδισε θέσεις, τερματίζοντας στην 35η θέση σε 2ώρ.40:02.

Η Αλίσα Βαϊνιο από τη Φινλανδία, από τα πρώτα χιλιόμετρα αποσπάστηκε, έκανε μια μοναχική κούρσα και έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης, πετυχαίνοντας ρεκόρ αγώνων σε 2ώρ.22:26. Η Λίλι Αννα Τοθ από την Ουγγαρία με 2ώρ.27:21 και η Βρετανίδα, Έιμπι Ντόνελι με 2ώρ.27:33 την ακολούθησαν στο βάθρο.

Ο Σταμούλης στις 2ώρ.20:21

Στο μαραθώνιο ανδρών ο Γιώργος Σταμούλης πετυχαίνοντας τη 2η καλύτερη επίδοση της καριέρας του σε 2ώρ.20:21, τερμάτισε στην 41η θέση σε σύνολο 59 δρομέων.

Ο Σταμούλης πέρασε τον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.08:59 και στην 47η θέση και παρότι ο ρυθμός του έπεσε στη συνέχεια, κέρδισε έξι θέσεις στην κατάταξη.

Όπως και στην κούρσα των γυναικών, έτσι και σε αυτή των ανδρών ο Άμαναλ Πέτρος από ένα σημείο κι έπειτα αποσπάστηκε, ο 30χρονος Γερμανός με ρεκόρ αγώνων 2ώρ.09:11 πήρε το πρώτο μεγάλο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του, που ήρθε να προστεθεί στο ασημένιο μετάλλιο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο.

Η 10άδα έκλεισε σε 55 δευτερόλεπτά σε σχέση με τον χρόνο του Πέτρος, ο Ιταλός Πιέτρο Ρίβα, όπως πριν από δύο χρόνια στη Ρώμη έτσι και τώρα πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 2ώρ.09:18 και ο Ισραηλινός Γκασάου Αγιάλε, με καταγωγή από την Αιθιοπία, το χάλκινο με 2ώρ.09:21.