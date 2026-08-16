Ιδανικό ντεμπούτο για τον Χρήστο Τζόλη με τη φανέλα της Άρσεναλ, ο οποίος σέρβιρε στον Χάβερτς το 2-0 απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στο Community Shield.

Έχει πάρει φόρα ο Χρήστος Τζόλης και δεν σταματάει! Ο Έλληνας επιθετικός έκανε εντυπωσιακή προετοιμασία στα φιλικά με την Άρσεναλ, αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Στο επίσημο ντεμπούτο του με τα χρώματα των Gunners, ο Τζόλης έβγαλε ασίστ στο Community Shield για το 2-0 της ομάδας του απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Στο 28΄συγκεκριμένα κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας και με κεφαλιά - πάσα έδωσε έτοιμο γκολ στον Χάβερτς, ο οποίος με νέα κεφαλιά νίκησε τον Ντοναρούμα για να διπλασιάσει τα τέρματα των Λονδρέζων.