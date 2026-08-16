Τζόλης: Ασίστ στο ντεμπούτο του και 2-0 η Άρσεναλ στο Community Shield
Έχει πάρει φόρα ο Χρήστος Τζόλης και δεν σταματάει! Ο Έλληνας επιθετικός έκανε εντυπωσιακή προετοιμασία στα φιλικά με την Άρσεναλ, αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Στο επίσημο ντεμπούτο του με τα χρώματα των Gunners, ο Τζόλης έβγαλε ασίστ στο Community Shield για το 2-0 της ομάδας του απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.
Στο 28΄συγκεκριμένα κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας και με κεφαλιά - πάσα έδωσε έτοιμο γκολ στον Χάβερτς, ο οποίος με νέα κεφαλιά νίκησε τον Ντοναρούμα για να διπλασιάσει τα τέρματα των Λονδρέζων.
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