Κατερίνα Στεφανίδη: Μία από τις αθλήτριες θρύλους στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Η Κατερίνα Στεφανίδη ανήκει ανάμεσα στις αθλήτριες θρύλους στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Η 36χρονη ολυμπιονίκης στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016, και μητέρα από τον Ιούνιο του 2025, στο Μπέρμιγχαμ θα έχει τη δυνατότητα να διευρύνει την παρουσία της στη διοργάνωση.

Η ίδια γνωρίζει πως πλέον πολύ δύσκολα μπορεί να παίξει ρόλο στο επί κοντώ, όμως αυτό ελάχιστη σημασία έχει.

Για να καταλάβατε το ταξίδι της Στεφανίδη στα ευρωπαϊκά της πρωταθλήματα.

Με τη συμμετοχή της το βράδυ της Τρίτης (11/8, 21:05) στον προκριματικό του επί κοντώ, θα φθάσει στις επτά συνολικά συμμετοχές της στη διοργάνωση, που άρχισαν το 2012 στο Ελσίνκι.

Θα ανέβει στη 3η θέση της λίστας των αθλητριών με τις περισσότερες συμμετοχές σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπου βρίσκονται η Κροάτισσα, Σάντρα Ελκάσεβιτς, πρώην Πέρκοβιτς, πολυνίκης με επτά στα επτά στη δισκοβολία, η Σέρβα δισκοβόλος Ντραγκάνα Τομάσεβιτς, η Σλοβάκα σφυροβόλος Μαρτίνα Χρασνόβα και η Ουγγαρέζα Κριζτίνα Παπ (5.000μ.-10.000μ).

Η κορυφή του σχετικού πίνακα μετά το Μπέρμιγχαμ θα ανήκει σε μία, εφόσον η 47χρονη Γαλλίδα, Μελίντα Ρομπέρτ-Μιχόν, η οποία είναι στο start list της δισκοβολίας, έτοιμη για την 9η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μια άλλη υπέροχη ιστορία που κρατά από το 1998! Η Ρομπέρτ-Μιχόν θα αφήσει στη 2η θέση τη Σλοβένα πρωταθλήτρια του ακοντισμού, Μαρτίνα Ράτεϊ, στις οκτώ συμμετοχές





Παράλληλα, η Κατερίνα Στεφανίδη έχει ανέβει πέντε φορές σε βάθρο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που τη φέρνει στην 3η θέση της σχετικής λίστας.

Πιο αναλυτικά έχει κατακτήσει δύο διαδοχικά χρυσά μετάλλια, στο Άμστερνταμ το 2016 με 4,81μ. και στο Βερολίνο το 2018, με 4,.85μ. καθώς και τρία ασημένια (Ζυρίχη 2014 -4,60μ., Μόναχο 2022-4,75μ., Ρώμη 2024-4.73μ.)!

Τα περισσότερα μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα έχει η Σάντρα Ελκάσεβιτς, με το ασύλληπτο επτά στα επτά στη δισκοβολία (2010-2024) και ακολουθεί η Ανίτα Βλόνταρτσικ από την Πολωνία, με έξι μετάλλια στη σφυροβολία (4-1-1), από το 2010 μέχρι το 2024.