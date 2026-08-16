Αστραπιαίο προβάδισμα για την Άρσεναλ στο Community Shield, καθώς o Καλαφιόρι εμφάνισε τη μπάλα στα δίχτυα της Μάντσεστερ Σίτι στα 23 δευτερόλεπτα για το 1-0.

Καλύτερο ξεκίνημα στο «Community Shield» δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί η Άρσεναλ. Η ομάδα του Χρήστου Τζόλη άλλωστε ευτύχησε να προηγηθεί στα 23 δευτερόλεπτα απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και να αποκτήσει από νωρίς τα ηνία του αγώνα. Στιγμές μετά τη σέντρα του αγώνα, ο Λιούις Σκέλι έκανε εξαιρετική κάθετη κι έβγαλε σε θέση βολής τον Καλαφιόρι, ο οποίος εκτέλεσε άψογα τον Ντοναρούμα για το 1-0.