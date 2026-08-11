Ο Δημήτρης Τσιάμης είναι έτοιμος να φθάσει στις οκτώ συμμετοχές σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με ποιους θα είναι οι αθλητές με τις περισσότερες συμμετοχές μετά το Μπέρμιγχαμ.

Από τη Βαρκελώνη το 2010, στο Μπέρμιγχαμ το 2026, ο Δημήτρης Τσιάμης είναι έτοιμος να γράψει ιστορία και να φθάσει στις οκτώ συμμετοχές στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου.

Το βράδυ της Τετάρτης (12/8) θα πάρει μέρος στον προκριματικό του τριπλούν και παράλληλα θα φθάσει στις οκτώ παρουσίες στη διοργάνωση.

Κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ με 17,55μ, από την 1η Κατηγορία του «Μπρούνο Ζάουλι» στις 18 Ιουνίου 20006 στην Θεσσαλονίκη, ο Τσιάμης Βρίσκεται στο Μπέρμιγχαμ με ρεκόρ περιόδου στα 16,59μ..

Γεννημένος στις 12 Ιανουαρίου 1982 στην Καρδίτσα, ο Τσιάμης πήρε μέρος για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2010 στη Βαρκελώνη κι από τότε συμμετέχει ανελλιπώς στη διοργάνωση, φθάνοντας στις επτά παρουσίες πριν από δύο χρόνια στη Ρώμη. Σε αυτό το ταξίδι έχει να επιδείξει την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στη διοργάνωση του Βερολίνου το 2018 με 16,78μ.



Η κορυφή για Τσιάμη κι άλλους δύο

Πριν από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού, μαζί με άλλους 11 αθλητές, ήταν στην 1η θέση της σχετικής λίστας των αθλητών με επτά συμμετοχές στη διοργάνωση.

Μετά το Μπέρμιγχαμ κι αν δεν υπάρχει κάποιο απρόοπτο, η κορυφή θα ανήκει σε τρεις. Ήδη ο Νορβηγός, Έιβιντ Χένρικσεν σε ηλικία μόλις 35 ετών, με τη συμμετοχή του στη σφυροβολία στο Μπέρμιγχαμ, ανέβηκε στις οκτώ.

Ακολουθεί ο Δημήτρης Τσιάμης και την Κυριακή (16/10) ο 40χρονος Ιταλός, Ντανιέλε Μεούτσι, που έχει δηλωθεί στο μαραθώνιο.