Ροντινέι: «Καλό είναι να θυμόμαστε τι μας οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης»

Ο Ροντινέι έστειλε μέσω Instagram το δικό του μήνυμα συσπείρωσης, μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League.

Ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός συνέχειας από το Champions League, μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν στον 3ο προκριματικό γύρο και θα συνεχίσει στη League Phase του Europa.

Φυσικά, στις τάξεις των Πειραιωτών υπάρχει απογοήτευση για αυτή την εξέλιξη, με τον Ροντινέι, εκ των αρχηγών της ομάδας να στέλνει το δικό του μήνυμα συσπείρωσης, αναφέροντας πως κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει από που ξεκίνησε αυτή (σσ η ομάδα) και έφτασε μέχρι την κορυφή στο Conference League.

Τα λόγια του Ροντινέι:

Είμαι πολύ λυπημένος για αυτή την ήττα, επειδή νιώθω ότι μπορεί να είναι ένα από τα τελευταία μου παιχνίδια στο Champions League. Αλλά είμαι επίσης ήρεμος γνωρίζοντας ότι δώσαμε το 100% στο χθεσινό παιχνίδι για να προσπαθήσουμε να προκριθούμε. Φύγαμε από το γήπεδο εξαντλημένοι, αλλά δεν ήταν δυνατό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.

Στο ταξίδι μας, έχουμε περισσότερες ήττες παρά νίκες. Αυτό που συνέβη χθες ανήκει στο παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα να σηκώσουμε το κεφάλι μας και να παλέψουμε με όλη μας τη δύναμη για αυτό που μας περιμένει.

Ως ένας από τους αρχηγούς αυτού του συλλόγου, είμαι περήφανος που είμαι μέρος αυτής της ιστορίας, περήφανος για τους συμπαίκτες μου. Για μένα, δεν έχει σημασία. Είμαι εδώ όταν κερδίζω και όταν χάνω, δεν είναι πρόβλημα. Όλα όσα έχω καταφέρει σε αυτόν τον σύλλογο ήταν μέσα από σκληρή δουλειά και ιδρώτα, και ήμασταν πάντα μαζί, η οικογένεια του Ολυμπιακού Λάος.

Πρέπει να είμαστε μαζί στις καλές και στις κακές στιγμές, γιατί εσείς, οι οπαδοί, μας δίνετε τη δύναμη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να πετυχαίνουμε πράγματα. Θα δώσω τη ζωή μου για αυτόν τον σύλλογο, ανεξάρτητα από το πότε είμαι στο γήπεδο. Μπορώ να παίξω καλά ή άσχημα.

Μπορείτε να έρθετε εδώ και να με προσβάλλετε, να πείτε ό,τι θέλετε, η προσωπικότητά μου δεν αλλάζει. Είμαι ένα χαρούμενο και ενεργητικό άτομο. Ο τρόπος ζωής μου είναι καλός, αλλά δεν σταματάω ποτέ να δουλεύω σκληρά κάθε μέρα.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: δεν θα με δείτε ποτέ να σταματάω να τρέχω ή να αγωνίζομαι στο γήπεδο. Πριν από χρόνια, ζήσαμε την πιο όμορφη νύχτα στην ιστορία αυτού του συλλόγου.

Κατακτήσαμε την Ευρώπη. Και παρόλο που δεν μου αρέσει να σκέφτομαι το παρελθόν, μερικές φορές είναι καλό να θυμόμαστε τι μας οδήγησε εκεί.

Μόνο Ολυμπιακάρα, ευχαριστώ για όλα έχεις δώσει σε εμένα και στην οικογένειά μου, είναι τιμή να είμαι μέρος αυτής της ομάδας, της πρώτης μου ομάδας στην Ευρώπη.