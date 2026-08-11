Τι περιλαμβάνει το ελληνικό μενού την Τετάρτη (12/8) στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η 3η ημέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, την Τετάρτη (12/8) έχει για τα ελληνικά χρώματα ένα σίγουρο τελικό με τη Σταματία Σκαρβέλη στη σφυροβολία, ίσως και δεύτερο, αν ο Γιώργος Φρανκς περάσει το βράδυ της Τρίτης (11/8, 23:00) από τα ημιτελικά στα 400μ. και βέβαια τον Δημήτρη Τσιάμη, που θα έχει την ευκαιρία να φθάσει στις οκτώ συμμετοχές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η Κρίστυ Αναγνωστοπούλου θα ανοίξει τις ελληνικές συμμετοχές, παίρνοντας μέρος στον Α΄ προκριματικό όμιλο της δισκοβολίας. Η 36χρονη αθλήτρια παίρνει μέρος για 5η φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ήταν φιναλίστ (9η) στη διοργάνωση του Άμστερνταμ το 2016. Έχει φετινό ρεκόρ στα 57,70μ., το όριο απευθείας πρόκρισης για τον τελικό της Παρασκευής (14/8, 22:30) είναι στα 62,50μ.

Τριπλή ελληνική παρουσία θα υπάρχει στον 1ο γύρο στα 200μ. γυναικών. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, με τη Ραφαέλα Σπανουδάκη, μετά την παρουσία τους στα 100μ., συνεχίζουν στα 200μ. και τώρα θα έχουν στην παρέα τους και τη Δήμητρα Τσουκαλά.

Θα γίνουν τρεις σειρές, με τις αθλήτριες που σημειώσουν τους 12 καλύτερους χρόνους να συνεχίζουν στον ημιτελικό γύρο, που θα γίνει το βράδυ (22:20).

Η Εμμανουηλίδου, 8η πριν από δύο χρόνια στη Ρώμη με φετινό χρόνο στα 23.22 θα αγωνιστεί στην 1η σειρά (13:40).

Η Τσουκαλά, που ήταν στον προ διετίας ημιτελικό, θα αγωνιστεί στη 2η σειρά, έχοντας ρεκόρ περιόδου στα 23.56. Τέλος, η Ραφαέλα Σπανουδάκη, με επίδοση στα 23.38, θα αγωνιστεί στην 3η σειρά.

Στο βραδινό πρόγραμμα υπάρχει η συμμετοχή της Σταματίας Σκαρβέλη στον τελικό της σφυροβολίας (21:45), αν ο Γιώργος Φρανκς περάσει από τα ημιτελικά των 400μ., το βράδυ της Τρίτης (11/8, 23:00), θα αγωνιστεί στον τελικό του αγωνίσματος στις 22:50.

Τέλος, υπάρχει και η παρουσία των τριών Ελλήνων αθλητών στον προκριματικό στο τριπλούν (22:40), όπου ο Δημήτρης Τσιάμης θα αγωνιστεί για 8η φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο 44χρονος πρωταθλητής βρίσκεται στο Μπέρμιγχαμ με φετινό ρεκόρ στα 16,59μ. , ενώ είναι ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ με 17,55μ. από το 2006.

Ο Νίκος Ανδρικόπουλος, με φετινό ρεκόρ στα 16,56μ., θα αγωνιστεί για 2η φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ο Ανδρέας Πανταζής, με ρεκόρ περιόδου στα 16,71μ., θα πραγματοποιήσει την 3η συμμετοχή του.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης

Πρωί

12:35 100 μ. (Α) Δεκάθλου

12:40 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α' Γκρουπ Αναγνωστοπούλου

13:05 400 μ. (Γ) Προκριματικός

13:20 Μήκος (Α) Δεκάθλου

13:40 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη, Τσουκαλά

14:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β' Γκρουπ

14:20 800 μ. (Α) Ημιτελικός

14:40 Σφαιροβολία (Α) Δεκάθλου

14:55 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός

Απόγευμα

21:05 Ύψος (Α) Δεκάθλου

21:45 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Σκαρβέλη

21:55 110 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός

22:20 200 μ. (Γ) Ημιτελικός

22:40 Τριπλούν (Α) Προκριματικός Ανδρικόπουλος, Πανταζής, Τσιάμης

22:50 400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Φρανκς (Εφόσον προκριθεί)

23:08 400 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:22 400 μ. (Α) 10θλο

23:47 110 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ



