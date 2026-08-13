Η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει την τυπικά γηπεδούχο Ζάκυνθο στο «Μιχάλης Κρητικόπουλος» της Καισαριανής. Το πλήρες πρόγραμμα του 2ου προκριματικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η μοναδική εκκρεμότητα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας διευθετήθηκε. Όπως είχαμε αναφέρει, εξ αρχής δεν υπήρχε καμία απόφαση για το γήπεδο διεξαγωγής του Ζάκυνθος - Κηφισιά, από τη στιγμή που στο γήπεδο των Νησιωτών γίνονται εργασίες, όμως τελικά το ζήτημα λύθηκε.

Ο αγώνας των δυο ομάδων θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής «Μιχάλης Κρητικόπουλος». Το ματς ορίστηκε για την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 17:00.

Τα προηγούμενα χρόνια η Κηφιισά χρησιμοπούσε την Καισαριανή τόσο ως έδρα, όσο και ως προπονητικό, όμως φέτος αποχώρησε οριστικά, παρά την τεράστια επένδυση του Χρήστου Πρίτσα, από τη στιγμή που ο Δήμος δεν επιθυμούσε να επεκτείνει την παραχώση του γηπέδου στο κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Θυμίζουμε πως η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Λεωφόρο, ενώ για τα επόμενα τρία χρόνια ο σύλλογος έχει εξασφαλίσει προπονητικό στα Σπάτα.

Τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπελλού Ελλάδας

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea - AEΛ, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας

Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης, 18:00, Μακεδονικού Νεάπολης

Ηρακλής - Βόλος Ν.Π.Σ., 21:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος, 19:00, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου

Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR, 21:00, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος, 17:00, "Παντελής Μαγουλάς"

Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς, 17:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης

Ζάκυνθος - Κηφισιά, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής

Καλαμάτα - Παναιτωλικός, 17:15, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (χωρίς παρουσία θεατών)

Πανσερραϊκός - Πανθρακικός, 19:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Δευτέρα 24 Αυγούστου