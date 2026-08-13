Κύπελλο Ελλάδας: Στην Καισαριανή το Ζάκυνθος - Κηφισιά, το πλήρες πρόγραμμα τους 2ου προκριματικού
Η μοναδική εκκρεμότητα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας διευθετήθηκε. Όπως είχαμε αναφέρει, εξ αρχής δεν υπήρχε καμία απόφαση για το γήπεδο διεξαγωγής του Ζάκυνθος - Κηφισιά, από τη στιγμή που στο γήπεδο των Νησιωτών γίνονται εργασίες, όμως τελικά το ζήτημα λύθηκε.
Ο αγώνας των δυο ομάδων θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής «Μιχάλης Κρητικόπουλος». Το ματς ορίστηκε για την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 17:00.
Τα προηγούμενα χρόνια η Κηφιισά χρησιμοπούσε την Καισαριανή τόσο ως έδρα, όσο και ως προπονητικό, όμως φέτος αποχώρησε οριστικά, παρά την τεράστια επένδυση του Χρήστου Πρίτσα, από τη στιγμή που ο Δήμος δεν επιθυμούσε να επεκτείνει την παραχώση του γηπέδου στο κλαμπ των Βορείων Προαστίων.
Θυμίζουμε πως η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Λεωφόρο, ενώ για τα επόμενα τρία χρόνια ο σύλλογος έχει εξασφαλίσει προπονητικό στα Σπάτα.
Τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπελλού Ελλάδας
Δευτέρα 17 Αυγούστου
- Athens Kallithea - AEΛ, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας
- Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης, 18:00, Μακεδονικού Νεάπολης
- Ηρακλής - Βόλος Ν.Π.Σ., 21:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών
Τρίτη 18 Αυγούστου
- Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος, 19:00, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου
- Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR, 21:00, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς
Τετάρτη 19 Αυγούστου
- Νίκη Βόλου - Πανιώνιος, 17:00, "Παντελής Μαγουλάς"
- Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς, 17:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης
- Ζάκυνθος - Κηφισιά, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής
- Καλαμάτα - Παναιτωλικός, 17:15, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (χωρίς παρουσία θεατών)
- Πανσερραϊκός - Πανθρακικός, 19:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών
Δευτέρα 24 Αυγούστου
- Ελλάς Σύρου - Μαρκό, 17:30, Δημοτικό Ερμούπολης
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