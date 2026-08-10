Άδοξο αποκλεισμό από τον τελικό του τριπλούν γνώρισε η Σπυριδούλα Καρύδη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση με 14,03μ.

Η Σπυριδούλα Καρύδη δεν κατάφερε να φθάσει σε ένα δεύτερο τελικό στο τριπλούν σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η 25χρονη άλτρια που ήταν 9η στο Μόναχο το 2022, τώρα στο Μπέρμπιγχαμ έμεινε οριακά εκτός του τελικού της Πέμπτης (13/9), με 14,03μ. πήρε τη 13η θέση, επίδοση που είχε και η Ρουμάνα, Έλενα Αντρέα Τάλος.

Το 12ο και τελευταίο εισιτήριο πήγε τελικά στην Τάλος, καθώς είχε 2ο καλύτερο άλμα από την Καρύδη, 13,94μ., έναντι 13,54μ.



H Καρύδη άρχισε τον αγώνα της με 14,03μ., συνέχισε με 13,54μ. και στην 3η και τελευταία της προσπάθεια, έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, ήθελε άλμα στα 13,95μ. για να περάσει την Τάλος, όμως ήταν άκυρη.

Επτά αθλήτριες πέρασαν το απευθείας όριο πρόκρισης των 14,15μ., με την Ιταλίδα, Έρικα Τζόρτζια Σαρατσένι να πετυχαίνει ατομικό ρεκόρ με 14,50μ,. τη συμπατριώτισσά της Ντάρια Ντέρκας να σημειώνει 14,42μ., ενώ στις φιναλίστ είναι και η 37χρονη Ιβάνα Σπάνοβιτς (μία φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια κι άλλες δύο πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μήκος) με άλμα στα 14,21μ.

