Αυστραλία: Τερματοφύλακας σημείωσε απίθανο αυτογκόλ

Γιάννης Πολιάς
Αυστραλία: Τερματοφύλακας σημείωσε απίθανο αυτογκόλ

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Κωμικό αυτογκόλ από τον τερματοφύλακα της Μελβούρνης σε αγώνα για το Κύπελλο Αυστραλίας.

Θύμα έκπληξης έπεσε η ομάδα της Μελβούρνης, που έχασε 2-0 από τη Λάιονς FC εκτός έδρας και έμεινε εκτός Κυπέλλου Αυστραλίας από τη φάση των «16», με τον Τζέιμς Νιούενχαουζεν να αποτελεί τον αρνητικό πρωταγωνιστή των ηττημένων.

Βλέπετε, στο 20ό λεπτό και με το ματς στο 0-0, ο τερματοφύλακας της Σίτι απέτυχε παταγωδώς να κοντρολάρει την μπάλα μετά από γύρισμα αμυντικού, με αποτέλεσμα εκείνη να καταλήξει στο βάθος της εστίας του! Αναμενόμενα, το blooper έγινε viral, με τον 22χρονο γκολκίπερ να τραβά τα βλέμματα για όλους τους λάθος λόγους...

     

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