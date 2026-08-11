Αυστραλία: Τερματοφύλακας σημείωσε απίθανο αυτογκόλ
Θύμα έκπληξης έπεσε η ομάδα της Μελβούρνης, που έχασε 2-0 από τη Λάιονς FC εκτός έδρας και έμεινε εκτός Κυπέλλου Αυστραλίας από τη φάση των «16», με τον Τζέιμς Νιούενχαουζεν να αποτελεί τον αρνητικό πρωταγωνιστή των ηττημένων.
Βλέπετε, στο 20ό λεπτό και με το ματς στο 0-0, ο τερματοφύλακας της Σίτι απέτυχε παταγωδώς να κοντρολάρει την μπάλα μετά από γύρισμα αμυντικού, με αποτέλεσμα εκείνη να καταλήξει στο βάθος της εστίας του! Αναμενόμενα, το blooper έγινε viral, με τον 22χρονο γκολκίπερ να τραβά τα βλέμματα για όλους τους λάθος λόγους...
MELBOURNE CITY OWN GOAL NIGHTMARE! 😱— Hahn Australia Cup (@AustraliaCup) August 11, 2026
Queensland’s NPL side Lions FC lead in the Hahn #AustraliaCup Round of 16 after this horror moment for City’s goalkeeper James Nieuwenhuizen! 😳
📺 Watch Live: https://t.co/wWFp1SMQ6c or stream on 10#MagicOfTheCup pic.twitter.com/pCNmHHzKxX
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