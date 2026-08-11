Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ έχει τον Λιβάι Γκαρσία στο αρχικό σχήμα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948. Δεξί μπακ ο Κάτρης.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στις 20:30 (ΣΚΑΪ) στο «Βασίλ Λέφσκι» από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ την περασμένη Τετάρτη και ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει στην ενδεκάδα τον Λιβάι Γκαρσία.

Ο Δανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα τόνισε ότι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των πρασίνων, ο επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ήταν MVP στις προπονήσεις. Έτσι, του έδωσε θέση βασικού, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας είναι ο Κάτρης, από τη στιγμή που ο Καλάμπρια είναι τραυματίας και ο Τσάπρας τιμωρημένος. Ο τελευταίος, πάντως, με τον Κάνγκουα, αν και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ταξίδεψαν με την αποστολή στη Σόφια.

Στο τέρμα είναι φυσικά ο Πένια, αριστερά ο Κυριακόπουλος και στόπερ οι Ολλανδοί Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν. Στα χαφ είναι οι Καμαρά, Τσιριβέγια, δεξιά ο Ζαρουρί, αριστερά ο Αντίνο και στην κορυφή, όπως αναφέραμε, ο Λιβάι Γκαρσία δίπλα στον Ραστόντερ.

Στη διάταξη που έχει η UEFA, εμφανίζει τον Παναθηναϊκό με 4-3-3. Τον Λιβάι Γκαρσία δεξιά, τον Αντίνο αριστερό και τον Ραστόντερ στην κορυφή, με τους Τσιριβέγια, Καμαρά, Ζαρουρί τριάδα στα χαφ. Ο Ζαρουρί, όμως, μοιάζει δύσκολο να παίξει οκτάρι, ενώ περίεργο είναι το γεγονός ότι ο σκόρερ και κορυφαίος του πρώτου αγώνα, ο Γιάγκουσιτς, είναι στον πάγκο.

Πολύ δύσκολα, ωστόσο, θα είναι αυτή η διάταξη με τον Ζαρουρί δηλαδή εσωτερικό μέσο.

Η ΤΣΣΚΑ 1948, παράλληλα, δεν έχει εκπλήξεις. Η βουλγαρική ομάδα έχει την ίδια ενδεκάδα με τον πρώτο αγώνα και σχηματισμό 4-4-2. Αναλυτικά οι παίκτες που ξεκινάει ο Αλεξαντρόφ: Μαρίνοφ, Μεντίνα, Γκάσεβιτς, Ντβάλι, Χόφμαν, Ζεμζέμι, Κουέγιαρ, Μασιέλ, Ρούσεφ, Μέγερ, Ίλιεφ



