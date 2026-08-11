ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός: Ο Λιβάι Γκαρσία βασικός κόντρα στους Βούλγαρους
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στις 20:30 (ΣΚΑΪ) στο «Βασίλ Λέφσκι» από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ την περασμένη Τετάρτη και ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει στην ενδεκάδα τον Λιβάι Γκαρσία.
Ο Δανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα τόνισε ότι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των πρασίνων, ο επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ήταν MVP στις προπονήσεις. Έτσι, του έδωσε θέση βασικού, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας είναι ο Κάτρης, από τη στιγμή που ο Καλάμπρια είναι τραυματίας και ο Τσάπρας τιμωρημένος. Ο τελευταίος, πάντως, με τον Κάνγκουα, αν και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ταξίδεψαν με την αποστολή στη Σόφια.
Στο τέρμα είναι φυσικά ο Πένια, αριστερά ο Κυριακόπουλος και στόπερ οι Ολλανδοί Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν. Στα χαφ είναι οι Καμαρά, Τσιριβέγια, δεξιά ο Ζαρουρί, αριστερά ο Αντίνο και στην κορυφή, όπως αναφέραμε, ο Λιβάι Γκαρσία δίπλα στον Ραστόντερ.
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Στη διάταξη που έχει η UEFA, εμφανίζει τον Παναθηναϊκό με 4-3-3. Τον Λιβάι Γκαρσία δεξιά, τον Αντίνο αριστερό και τον Ραστόντερ στην κορυφή, με τους Τσιριβέγια, Καμαρά, Ζαρουρί τριάδα στα χαφ. Ο Ζαρουρί, όμως, μοιάζει δύσκολο να παίξει οκτάρι, ενώ περίεργο είναι το γεγονός ότι ο σκόρερ και κορυφαίος του πρώτου αγώνα, ο Γιάγκουσιτς, είναι στον πάγκο.
Πολύ δύσκολα, ωστόσο, θα είναι αυτή η διάταξη με τον Ζαρουρί δηλαδή εσωτερικό μέσο.
Our lineup for tonight #Panathinaikos #PAOFC #UECL pic.twitter.com/a4u4v2xNx7— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 11, 2026
Η ΤΣΣΚΑ 1948, παράλληλα, δεν έχει εκπλήξεις. Η βουλγαρική ομάδα έχει την ίδια ενδεκάδα με τον πρώτο αγώνα και σχηματισμό 4-4-2. Αναλυτικά οι παίκτες που ξεκινάει ο Αλεξαντρόφ: Μαρίνοφ, Μεντίνα, Γκάσεβιτς, Ντβάλι, Χόφμαν, Ζεμζέμι, Κουέγιαρ, Μασιέλ, Ρούσεφ, Μέγερ, Ίλιεφ
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