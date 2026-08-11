Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πέρασαν εργομετρικά και την Τετάρτη (12/08) θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους προπόνηση.

Αντίστροφη μέτρηση στον ΠΑΟΚ για την έναρξη της προετοιμασίας. Ο «δικέφαλος του βορρά» την Τετάρτη (12/08) θα ξεκινήσει τις προπονήσεις, υπό την καθοδήγηση του Αντρέα Τρινκιέρι.

Την Τρίτη (11/08) οι αθλητές πέρασαν εργομετρικά, ενώ η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, ενημέρωσε τον κόσμο για το πότε θα ενταχθούν στην προετοιμασία οι Νικ Καλάθης και Τσέντι Όσμαν.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Η αντίστροφη μέτρηση για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ ξεκίνησε με την άφιξη των καλαθοσφαιριστών στη Θεσσαλονίκη και συνεχίστηκε με ένα διήμερο αφιερωμένο στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Τη Δευτέρα (10/8), οι παίκτες του ΠΑΟΚ υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις (αιματολογικός, καρδιολογικός και ορθοπεδικός έλεγχος) στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και υπό την επίβλεψη του ιατρού της ομάδας κ.Μιχαήλ Σαμαρά.

Μετά από τις ιατρικές εξετάσεις οι αθλητές του ΠΑΟΚ αξιολογήθηκαν με εκβιομηχανικές δοκιμασίες και μετρήσεις για την πρόληψη των τραυματισμών, από τους φυσικοθεραπευτές της ομάδας Δημήτρη Αυτοσμίδη και Μανώλη Σουανίδη. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αναλυθούν από το λογισμικό της Kinvet και θα καταρτιστούν εξατομικευμένα προγράμματα για τον κάθε αθλητή με στόχο την πρόληψη και βελτιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών αλλά και της ομάδας συνολικά.

Σήμερα εξάλλου οι αθλητές του ΠΑΟΚ υποβλήθηκαν σε εργομετρικό έλεγχο στο κέντρο Κέντρο Αθλητικής και Κινητικής Αξιολόγησης Metrisis. Από το μεσημέρι της Τετάρτης (12/8), οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα μπουν και πάλι στο PAOK Sports Arena και υπό την καθοδήγηση του Coach Andrea Trinchieri θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας, ενόψει της νέας σεζόν.

H πρώτη προπόνηση της ομάδας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Οι διεθνείς αθλητές Νίκος Περσίδης και Νάσος Μπαζίνας θα είναι στην πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ, ωστόσο από την Παρασκευή (14/8) θα ενσωματωθούν με την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας προκειμένου να συμμετάσχουν στα κρίσιμα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του FIBA World Cup.

Ο Νικ Καλάθης και ο Cedi Osman θα ενσωματωθούν με την ομάδα του ΠΑΟΚ και θα συμμετέχουν στην προετοιμασία αφού ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με τις Εθνικές ομάδες της Ελλάδας και της Τουρκία αντίστοιχα».