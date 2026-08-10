Οι Μαρία Ραφαηλίδου και Μαρία Μαγκούλια έμειναν μακριά από τα ρεκόρ τους στη σφαιροβολία και ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η ελληνική παρουσία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ άνοιξε με τον προκριματικό της σφαιροβολίας, με τη Μαρία Μαγκούλια και τη Μαρία Ραφαηλίδου να μένουν μακριά από τις επιδόσεις τους.

Η 26χρονη Μαρία Μαγκούλια πήγε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με ρεκόρ στα 17,00μ., όμως έμεινε στα 14,71μ. και στην 26η θέση.

Με τη σειρά της η 19χρονη Μαρία Ραφαηλίδου, που ταξίδεψε από το Όρεγκον στο Μπέρμιγχαμ είχε καλύτερη επίδοση στα 14.63μ.. που την έφεραν στην 27η θέση. Η Γερμανίδα, Γιεμίσι Μάμπρι είχε την καλύτερη βολή στα 19,25μ., ενώ η 12άδα του τελικού έκλεισε με την Πορτογαλίδα, Ελιάνα Μπαντέιρα στα 17,72μ.

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