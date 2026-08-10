Ευρωπαϊκό Στίβου 2026: Αποκλεισμός για Ραφαηλίδου και Μαγκούλια στη σφαιροβολία
Η ελληνική παρουσία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ άνοιξε με τον προκριματικό της σφαιροβολίας, με τη Μαρία Μαγκούλια και τη Μαρία Ραφαηλίδου να μένουν μακριά από τις επιδόσεις τους.
Η 26χρονη Μαρία Μαγκούλια πήγε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με ρεκόρ στα 17,00μ., όμως έμεινε στα 14,71μ. και στην 26η θέση.
Με τη σειρά της η 19χρονη Μαρία Ραφαηλίδου, που ταξίδεψε από το Όρεγκον στο Μπέρμιγχαμ είχε καλύτερη επίδοση στα 14.63μ.. που την έφεραν στην 27η θέση. Η Γερμανίδα, Γιεμίσι Μάμπρι είχε την καλύτερη βολή στα 19,25μ., ενώ η 12άδα του τελικού έκλεισε με την Πορτογαλίδα, Ελιάνα Μπαντέιρα στα 17,72μ.
.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.