Ο Βόλος Elabet έκανε δικό του τον Ρεγκίς, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα, έπειτα από ένα μικρό διάλειμμα στην Τουρκία.

Παίκτης του Βόλου Elabet με κάθε επισημότητα έγινε ο Χεσκ Ρεγκίς, ο οποίος επέστρεψε στη χώρα μας έπειτα από τη σύντομη περιπέτειά του στην Τουρκία και τη Βαν Σπορτ (25 συμ. 5 γκολ). Ο 29χρονος εξτρέμ είχε αγωνιστεί για έξι χρόνια με τη φανέλα του Αστέρα Aktor παίζοντας 177 ματς στα οποία σκόραρε 25 φορές κι έδωσε 16 ασίστ.

Η ανακοίνωση του Βόλου Elabet

Η ΠΑΕ Βόλος Elabet ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού μεσοεπιθετικού Xesc Regis.

Ο Xesc Regis, αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο Elabet και από σήμερα θα ξεκινήσει προπονήσεις με την ομάδα.

Ο Xesc Regis είναι γνώστης του Ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς για έξι χρόνια αγωνιζόταν στον Αστέρα Τρίπολης έχοντας καταγράψει 177 συμμετοχές, ενώ την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στην τουρκική Van Sport FK (25 συμμετοχές, 5 γκολ).

Η ΠΑΕ Βόλος Elabet καλωσορίζει τονXesc Regis στην οικογένεια της.