Ο Εμμανουήλ Καραλής θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Ιανουαρίου στον κλειστό στίβο, το αγωνιστικό ταξλι δθ του μέχρι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μαρτίου στη Βαλένθια.

Επτά αγώνες μέχρι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βαλένθια (4-7 Μαρτίου 2027), περιλαμβάνει το πρόγραμμα για τον Εμμανουήλ Καραλή στην περίοδο του κλειστού στίβου.

O 27χρονος πρωταθλητής θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Ιανουαρίου στο Ντόρτμουντ και θα συνεχίσει στις 2 Φεβρουαρίου στον αγώνα της σειράς Indoor Tour στην Οστράβα.

Στις 6 Φεβρουαρίου θα αγωνιστεί στο ελληνικό κοινό, στο δικό του Fly Athens, στο κλειστό της Παιανίας, στον ίδιο χώρο όπου πέρυσι, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, ξεπέρασε τα 6,17 μέτρα.

Η συνέχεια της σεζόν θα βρει τον Καραλή στη Γαλλία, πρώτα στο στο μίτινγκ του Λιεβέν, στις 10 Φεβρουαρίου κι έπειτα στη Ρουέν (13/2).

Θα ακολουθήσει το πανελλήνιο πρωτάθλημα στις 20-21 Φεβρυαρίου στην Παιανία, ενώ το τελευταίο μίτινγκ που θα πάρει μέρος πριν από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα είναι στο Κλερμόν Φεράν της Γαλλίας στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Καραλής μέσα στο 2026 ξεπέρασε τα 6,17μ., στον κλειστό στίβο κι ανέβασε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,20μ. στη θερινή περίοδο αγώνων