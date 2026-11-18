Καραλής: Το αγωνιστικό πρόγραμμα στον κλειστό μέχρι τη Βαλένθια
Επτά αγώνες μέχρι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βαλένθια (4-7 Μαρτίου 2027), περιλαμβάνει το πρόγραμμα για τον Εμμανουήλ Καραλή στην περίοδο του κλειστού στίβου.
O 27χρονος πρωταθλητής θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Ιανουαρίου στο Ντόρτμουντ και θα συνεχίσει στις 2 Φεβρουαρίου στον αγώνα της σειράς Indoor Tour στην Οστράβα.
Στις 6 Φεβρουαρίου θα αγωνιστεί στο ελληνικό κοινό, στο δικό του Fly Athens, στο κλειστό της Παιανίας, στον ίδιο χώρο όπου πέρυσι, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, ξεπέρασε τα 6,17 μέτρα.
Η συνέχεια της σεζόν θα βρει τον Καραλή στη Γαλλία, πρώτα στο στο μίτινγκ του Λιεβέν, στις 10 Φεβρουαρίου κι έπειτα στη Ρουέν (13/2).
Θα ακολουθήσει το πανελλήνιο πρωτάθλημα στις 20-21 Φεβρυαρίου στην Παιανία, ενώ το τελευταίο μίτινγκ που θα πάρει μέρος πριν από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα είναι στο Κλερμόν Φεράν της Γαλλίας στις 28 Φεβρουαρίου.
Ο Καραλής μέσα στο 2026 ξεπέρασε τα 6,17μ., στον κλειστό στίβο κι ανέβασε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,20μ. στη θερινή περίοδο αγώνων
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