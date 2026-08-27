Ο Καραλής «χάθηκε στον ουρανό της Ζυρίχης, 6.20μ.(!) στον αγώνα του αιώνα
Λίγο πριν από το φινάλε της σεζόν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις μάς χάρισαν τον κορυφαίο αγώνα όλων των εποχών στο επί κοντώ, σε έναν από τους «ναούς» του στίβου το Letzigrund Stadium της Ζυρίχης και τον προτελευταίο αγώνα των Diamond League.
Και στο τέλος της βραδιάς το αποτέλεσμα έγραψε: 6,20μ. ο Μανόλο, 6,25μ. ο Ντουπλάντις και προσπάθειες των δύο στα 6,32μ. για παγκόσμιο ρεκόρ!
Ναι, σωστά διαβάσατε, ο Καραλής δεν αρκέστηκε στα 6,20μ., δηλαδή στη βελτίωση κατά τριών εκατοστών της πανελλήνιας επίδοσης και της Νο. 2 επίδοσης όλων των εποχών που είχε σημειώσει στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο κλειστό στάδιο της Παιανίας.
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Θέλησε να δοκιμάσει για πρώτη φορά επίσημα σε αγώνα στα 6,32μ. και να δείξει στον φίλο του Μόντο πως είναι για τα καλά εδώ, ότι πλέον δεν είναι μόνος του.
Με διαφορά ηλικίας μόλις είκοσι μία ημέρες (20/10/99 ο Καραλής, 10/11/1999 ο Ντουπάντις) και στα 26 χρόνια τους οι Μανόλο και Μόντο έχουν να δώσουν πολλά και από νέα βάση.
Όπως μας έχουν συνηθίσει μετά τα 6.00μ. (ύψος που πέρασε και ο Σόντρε Γκούτορμσεν), έμειναν μόνοι τους κι άρχισαν το δικό τους παιχνίδι: Με την πρώτη «καθάρισαν» τα 6,10μ., ο Ντουπλάντις πέρασε χωρίς προβλήματα τα 6.15μ., ύψος που άφησε ο Καραλής.
Ο Μανόλο δεν σπατάλησε δυνάμεις στα 6.15μ. και δικαιώθηκε, στο 1ο άλμα έβγαλε το μαγικό άλμα στα 6.20μ., ανεβαίνοντας και στην 1η θέση. Όμως ο Ντουπλάντις είχε-και πάλι- την απάντηση, με την 1η πάνω κι από τα 6,25μ. κι έπειτα τα έξι -αποτυχημένα-άλματα στα 6,32μ.
Το Top 5 του Καραλή
- 6,20μ. 27/8/2026 Ζυρίχη
- 6,17μ. 28/2/2026 Παιανία
- 6,16μ. 20/8/2026 Λωζάνη
- 6,08μ. 2/8/2025 Βόλος
- 6,06μ. 7/3/2026 Ρουέν
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