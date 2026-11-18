Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει γενική είσοδος 10 ευρώ στο παιχνίδι με το Μαρούσι.

Ο Παναθηναϊκός μετά το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας, επιστρέφει στο σπίτι του. Για την όγδοη αγωνιστική της Greek Basketball League θα υποδεχθεί το Μαρούσι, με στόχο τη συνέχεια στις νίκες εντός συνόρων.

Η «πράσινη» ΚΑΕ, ανακοίνωσε ότι για το προσεχές παιχνίδι του πρωταθλήματος, θα υπάρχει γενική είσοδος 10 ευρώ.

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«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ορίζει την γενική είσοδο στα 10 ευρώ για τον αγώνα του Σαββάτου (21/11, 17:30) εναντίον του Μαρουσίου στο Telekom Center Athens, για την 8η αγωνιστική του Stoiximan GBL.

Εξασφαλίστε άμεσα τα εισιτήριά σας και ελάτε να ζήσουμε όλοι μαζί ένα ξεχωριστό «πράσινο» Σάββατο! Οικογένειες, μικροί και μεγάλοι φίλοι του Παναθηναϊκού, συναντιόμαστε ξανά στο «σπίτι» μας, για να γεμίσουμε τις κερκίδες με χαμόγελα, ενθουσιασμό και αγάπη για τους Πράσινους. Δράσεις και δραστηριότητες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο Telekom Center Athens, σε κάθε επίπεδο του ανακαινισμένου γηπέδου αλλά και μέσα στο γυάλινο δάπεδο.

Πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα μέλους 2026/27

Για την αγορά ατομικού εισιτηρίου για τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague και του Stoiximan GBL 2026/27, είναι απαραίτητη η απόκτηση της Συνδρομής της σεζόν 2026/27. Με την εξασφάλισή της, εκτός από τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων, οι οπαδοί της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ θα επωφεληθούν από μοναδικά προνόμια και στο ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης (Πρόγραμμα Πιστότητας) του CLUB 1908, το οποίο θα επιστρέψει σύντομα μετά τη διαδικασία αναβάθμισής του.

Η σύνδεση με την ιδιότητα μέλους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του εγγράφου ταυτοποίησης (ΑΜΚΑ ή αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου για ξένους οπαδούς ή Έλληνες του εξωτερικού χωρίς ΑΜΚΑ).

Σημαντικές πληροφορίες για την αγορά εισιτηρίων:

Η αγορά μεμονωμένων εισιτηρίων πραγματοποιείται προσωρινά αποκλειστικά μέσω του more.com .

Προς το παρόν, διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η αγορά της Συνδρομής για κάποιον άλλο (ή/και ανήλικο), αρκεί να συμπληρωθούν στα αντίστοιχα πεδία τα μοναδικά στοιχεία του αντίστοιχου κατόχου (Ονοματεπώνυμο, Υπηκοότητα, ΑΜΚΑ, Έγγραφο Ταυτοποίησης, Αριθμός Ταυτότητας, Ηλεκτρονική Διεύθυνση).

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τα αποκλειστικά οφέλη του CLUB1908 και διευκρινίζεται ότι δεν μπορούν να αγοράσουν μεμονωμένα εισιτήρια, χρησιμοποιώντας τη Συνδρομή που αντιστοιχεί στο εισιτήριο διαρκείας τους.

Κάθε χρήστης θα μπορεί να προχωρήσει στην αγορά έως και πέντε (5) εισιτηρίων ανά παιχνίδι, εφόσον οι κάτοχοί τους έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη Συνδρομή στα στοιχεία τους.

Η αγορά εισιτηρίων στις VIP ζώνες μπορεί να γίνει τηλεφωνικά με τον σύλλογο και μέσω email στη διεύθυνση [email protected] και τα αιτήματα θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

Οι φίλαθλοι που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο μπορούν να επικοινωνήσουν με τον σύλλογο στη διεύθυνση [email protected] , αποστέλλοντας την απόφαση ΚΕΠΑ και τα στοιχεία του συνοδού (Ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ). Τα αιτήματα θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία μεταφοράς τόσο των ατομικών εισιτηρίων όσο και των εισιτηρίων διαρκείας δεν θα είναι ενεργή για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Οι πόντοι από την αγορά Συνδρομής και εισιτηρίων θα προστεθούν στους λογαριασμούς των φιλάθλων με την ενεργοποίηση του προγράμματος επιβράβευσης για τη σεζόν 2026/27. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης θα ανακοινωθούν μέσω επίσημης ανακοίνωσης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ στο εγγύς μέλλον.

Για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία παραλαβής εισιτηρίου, πατήστε ΕΔΩ.

Τρόποι διανομής εισιτηρίων:

Μέσω του more.com , λόγω της συνεχιζόμενης διαδικασίας αναβάθμισης της επίσημης εφαρμογής της ομάδας μας, CLUB 1908.

Το μόνο επίσημο σημείο πώλησης είναι το more.com . Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ δεν φέρει καμία ευθύνη για εισιτήρια που αγοράζονται από άλλα κανάλια».