Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Τζέικομπ Χάτσον.

Τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του θα αναζητήσει ο Τζέικομπ Χάτσον. Μετά από 11 παιχνίδια με τη φανέλα του Ηρακλή, ο 24χρονος Αμερικανός σέντερ, αποχώρησε από τον σύλλογο, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.

Ο Χάτσον είχε μέσο όρο 6.4 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 16.3 λεπτά στο Europe Cup και 5.2 πόντους και 3 ριμπάουντ στην GBL.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Jacob Hutson. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του».