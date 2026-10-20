Ο Καραλής και ο Ντουπλάντις χάρισαν στο κοινό του στίβου μία σπουδαία μάχη στη Ζυριχή, η οποία είναι υποψήφια από την World Athletics για το βραβείο «Moment of the Year».

H World Athletics ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για το βραβείο «Moment of the Year 2026». Ανάμεσα στις 18 κορυφαίες στιγμές της χρονιάς, που διάλεξε η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου, ξεχωρίζει η μεγάλη μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Αρμάντ Ντουπλάντις στο Diamond League της Ζυρίχης τον περασμένο Αύγουστο.

Το βραβείο «Στιγμή της Χρονιάς» έχει καθιερωθεί για να γιορτάσει την πιο αξιομνημόνευτη περίσταση της σεζόν, που μπορεί να ξεπεράσει μια μεμονωμένη παράσταση και να προκαλέσει συγκίνηση και έμπνευση σε οπαδούς και θεατές σε όλο τον κόσμο.

Η ψηφοφορία για τους φίλους του στίβου είναι ανοιχτή, μέσω της εφαρμογής της World Athletics, για να καθοριστεί η λίστα από την οποία μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων του παγκόσμιου στίβου θα επιβεβαιώσει τον πρώτο νικητή. Αυτός θα ανακοινωθεί στα παγκόσμια βραβεία στίβου που θα διεξαχθούν στο Μονακό στις 29 Νοεμβρίου.

Στον αγώνα του αιώνα στη Ζυρίχη, μπορεί ο Ντουπλάντις να νίκησε με άλμα στα 6.25μ., αλλά ο Καραλής έκανε πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ με άλμα στα 6.20μ., ενώ και οι δύο άλτες έκαναν προσπάθειες στα 6.32μ., προσπαθώντας να καταρρίψουν το παγκόσμιο ρεκόρ.

Μαζί με «Μανόλο» και «Μόντο» άλλοι υποψήφιοι είναι ,ενδεικτικά, ο Άλισον Ντο Σάντος με το παγκόσμιο ρεκόρ που έκανε στη Ζυρίχη, ο Τζος Κερ με το παγκόσμιο ρεκόρ μιλίου που κατέρριψε στο Λονδίνο, το παγκόσμιο ρεκόρ του Σιμόν Εχάμερ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν και το παγκόσμιο ρεκόρ του Τζέικομπ Θαρπ στα 110μ. μετ' εμποδίων στα ημιτελικά του NCAA.

Η διαδικασία υποβολής ψήφου λήγει 26 Οκτωβρίου με τους φιναλίστ του βραβείου να ανακοινώνονται στις 3 Νοεμβρίου.