Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, υποδέχθηκε τους νικητές του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Τους τρεις πρώτους Έλληνες και τις πρώτες Ελληνίδες στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας προσκάλεσε ο Πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, λίγες ημέρες μετά την επιτυχία τους στον 43ο Μαραθώνιο.

Ο κ. Κούβελος ήθελε να τους συγχαρεί αλλά και να τους τονίσει ότι η ΕΟΕ θα είναι στο πλευρό τους. «Αξίζετε πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας που οδήγησε σε μία σπουδαία διάκριση. Εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια διάθεση γιατί ο Μαραθώνιος Δρόμος θέλει μεγάλη δύναμη ψυχής για να μπορέσεις να είσαι στην κορυφή. Μακάρι να έχετε υγεία, ώστε να διατηρήσετε το ίδιο πάθος και την ίδια αγωνιστική διάθεση. Ήθελα επίσης να σας ακούσω, να δω τι χρειάζεστε και που μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε», είπε ο κ. Κούβελος και πρόσθεσε:

«Θέλω να δούμε και τις προοπτικές υπάρχουν για να εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο αγώνισμα του Μαραθωνίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες. Ο Μαραθώνιος είναι Ελλάδα και γνωρίζω ότι ομογενείς στις ΗΠΑ περιμένουν με ανυπομονησία να δουν Έλληνες αθλητές να τρέχουν στον Μαραθώνιο το 2028 και πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε ώστε να υπάρχει εκπροσώπηση της χώρα μας».

Στη συνάντηση ήταν οι τρεις πρώτοι άνδρες, Γιώργος Σταμούλης, Μπάμπης Πιτσόλης και Νίκος Σταμούλης καθώς και οι τρεις πρώτες γυναίκες, Ματίνα Νούλα, Αθανασία Κοκκορού και Δάφνη Λαβασά.

Ο κ. Κούβελος μίλησε και με τον καθένα ξεχωριστά και εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι η Κοκκορού και η Λαβασά έτρεξαν για πρώτη φορά τα 42,195 μέτρα, ενώ έδωσε σε όλους αναμνηστικά δώρα.