O Παναγιώτης Πετρουλάκης και η Αναστασίου Μαρινάκου στις γυναίκες επικράτησαν στον αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήματος στα 10 χλμ., που έγινε παράλληλα με τον Αυθεντικό Μαραθώνιος Αθήνας.

Με νέο ρεκόρ αγώνων, ο Παναγιώτης Πετρουλάκης (ΓΑΣ Ιλισσός) ήταν ο νικητής στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 10 χλμ. που έγινε και φέτος στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. H Αναστασία Μαρινάκου (ΑΕΚ), μετά τη νέα της επιτυχία στον αντίστοιχο αγώνα των γυναικών, μετρά πια μισή ντουζίνα νίκες.

Ο Πετρουλάκης πέτυχε να γίνει ο πρώτος Έλληνας που κατεβαίνει τα 30 λεπτά στον αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήματος, καταγράφοντας παράλληλα την τρίτη του νίκη στην απόσταση. Από την αρχή πήρε το Ο αθλητής του Γιώργου Ζώρζου διέλυσε το ρεκόρ αγώνα τερματίζοντας σε 29:40, βελτιώνοντας κατά 23 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ, που ήταν επίσης δικό του και μόλις έξι δευτερόλεπτα μακριά από το πανελλήνιο ρεκόρ σε δρόμο, που ανήκει επίσης στον ίδιο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι η τρίτη συνεχόμενη νίκη και συνοδεύτηκε με ένα πολύ καλό ρεκόρ. Ίσως να μπορούσα και καλύτερα, αν δεν είχα τις προηγούμενες μέρες μία ίωση που με πήγε λίγο πίσω, παρ’ όλα αυτά είμαι ικανοποιημένος. Είναι ένα δυνατό ξεκίνημα για τη νέα σεζόν. Κυνηγάω τώρα στις αρχές Γενάρη να τρέξω έναν αγώνα στη Γαλλία που πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τα 29 λεπτά, τον στόχο μου για τη νέα χρονιά», είπε ο νικητής.

Δεύτερος στην κούρσα, αλλά εκτός βαθμολογίας πανελλήνιου πρωταθλήματος τερμάτισε ο Κωνσταντίνος Βεντούρας σε 30.57. Ο πρωτάρης στην απόσταση, δήλωσε μετά τον αγώνα του: «Ένιωσα καλά, βοήθησε και ο καιρός και παρότι έτρεξα πρώτη φορά 10 χλμ. είμαι ικανοποιημένος από την επίδοση που έβγαλα. Στόχος μου τώρα είναι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου».

Εντός κατάταξης, το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Σέργιος Διακοστεφανής του ΓΣ Αμαρουσίου με χρόνο 31:05 και το χάλκινο ο Νέστορας Κολιός του ΑΓΣ Ιωαννίνων με 31:30.

Μεγάλη μάχη Μαρινάκου με Αναστασάκη στις γυναίκες

Ο αγώνας των γυναικών ήταν κ0ούρσα για δύο, με την Αναστασία Μαρινάκου και την Μελίσσα Αναστασάκη να διεκδικούν τη νίκη μέχρι τα τελευταία μέτρα.

Η κάτοχος του τίτλου είχε το προβάδισμα, αλλά στα 6,5 χλμ., η αθλήτρια του ΑΣΣ Αλέξανδρου Μακεδονίας κατάφερε να περάσει μπροστά και έμεινε εκεί για περίπου ενάμιση χιλιόμετρο.

Η Μαρινάκου αντέδρασε, ανέκτησε το προβάδισμα στο 8ο χλμ και μπήκε πρώτη στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Με την Αναστασάκη να είναι κοντά της, η αθλήτρια του Σταύρου Καρρέ έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε και πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού σε 33.09, πολύ κοντά στο δικό της ρεκόρ αγώνων, που είναι 33.03. Πολύ κοντά της, η Αναστασάκη με μεγάλο ατομικό ρεκόρ, 33.20 και τρίτη η Ειρήνη Τσουπάκη (ΓΣ Αμαρουσίου), επίσης με νέα προσωπική επίδοση, 34:15.

«Είναι η έκτη συνεχόμενη νίκη. Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου. Είμαι μαχήτρια, δεν ήμουν προπονητικά έτοιμη, αλλά πιστεύω με το τσαμπουκά μου κατάφερα να κερδίσω. Είχα δυσκολίες τις δύο τελευταίες χρονιές γιατί βγαίνουν τραυματισμοί. Τον Σεπτέμβριο πίστευα ότι δεν θα προλάβω, αλλά τα κατάφερα. Είμαι χαρούμενη, αυτό που θέλω είναι να μείνω υγιής και ο στόχος μου πια είναι το καλοκαίρι στον ανοιχτό τα 5χλμ και τα 10 χλμ» είπε η Αναστασία Μαρινάκου.

Η Μελίσσα Αναστασάκη, είπε στις δηλώσεις της ότι επηρεάστηκε από το κρύο: «Ηταν μια ωραία κούρσα, ωστόσο είχε αρκετό κρύο. Γενικά το τελευταίο διάστημα ο καιρός έχει δυσκολέψει λίγο τις προπονήσεις μας. Θα συνεχίσω με αγώνες στον ανώμαλο δρόμο, ενώ ο μεγάλος μου στόχος για φέτος είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων».

«Η διαδρομή ήταν όμορφη. Ανυπομονούσα γι’ αυτό τον αγώνα, ήμουν καλά και για μένα ήταν ένα καλό ξεκίνημα. Τώρα έχω στόχο τον Ημιμαραθώνιο και το καλοκαίρι τα 5 και τα 10 χλμ.” είπε η Ειρήνη Τσουπάκη.

