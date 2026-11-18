Μια διαιτητική απόφαση που προκαλεί έκπληξη και σίγουρα αξίζει να τη δείτε.

Στο τέταρτο επεισόδιο του «Αλήθεια Τώρα» powered by bwin, η Ευτυχία Οικονομίδου παρουσιάζει ακόμη ένα απίθανο περιστατικό από τα αγγλικά γήπεδα.

Στην έκτη κατηγορία της Αγγλίας, ένας πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ παραλίγο να αποβληθεί για έναν πραγματικά απίστευτο λόγο.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο εδώ: