Νούλα στο GWomen: «Περίμενα να κάνω πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά όχι με τέσσερα λεπτά διαφορά»

Τι κι αν ο μαραθώνιος είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες; Η Ματίνα Νούλα είχε βάλει τον στόχο της και κατάφερε να τον ξεπεράσει με τον καλύτερο τρόπο. Στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η 28χρονη αθλήτρια έκανε μια φοβερή κούρσα, τερμάτισε σε 2:35:13 και έγραψε το όνομά της στην ιστορία, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ Ελληνίδας στην κλασική διαδρομή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πανηγύρισε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Λίγο μετά τον τερματισμό της, μίλησε στο μικρόφωνο του Gwomen για τη συγκίνησή της, τη δύναμη που της έδωσε ο κόσμος και φυσικά την αγάπη της για το τρέξιμο.

Όσα δήλωσε η Νούλα στο Gwomen:

«Ήμουν πάρα πολύ συγκινημένη. Δεν περίμενα ότι θα κάνω τόσο μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ, κατά τέσσερα λεπτά. Για να μην πω ψέματα, περίμενα ότι θα κάνω πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν περίμενα ότι θα το κάνω με τόσο μεγάλη διαφορά. Ήμουν πάρα πολύ καλά, πήγαν όλα εξαιρετικά σήμερα, γιατί ένας μαραθώνιος είναι ένας μαραθώνιος που μπορεί να συμβούν πάρα πολλά. Έτρεξα πολύ καλά, ήμουν δυνατή. Τερμάτισα δυνατή, το χάρηκα πάρα πολύ», είπε συγκινημένη.

«Βοηθάει πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί ειδικά προς το τέλος είσαι κουρασμένος, αρχίζεις να μη σκέφτεσαι καθαρά και σε κατακλύζουν συναισθήματα. Σκεφτόμουν τους δικούς μου που με περίμεναν στον τερματισμό. Συγκινήθηκα πολύ που έκανα τέτοιο ρεκόρ», δήλωσε προσπαθώντας να σκουπίσει τα δάκρυα της.

«Μου αρέσει πάρα πολύ το τρέξιμο, με κάνει να νιώθω πάρα πολύ ωραία. Κάθε μέρα που θα πάω για προπόνηση μου δίνει φανταστικά συναισθήματα. Σίγουρα υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, αλλά είναι τρόπος ζωής για μένα. Αυτή η πειθαρχία, αυτή η συνέπεια, είναι χαρακτηριστικά που με κάνουν να νιώθω πάρα πολύ ωραία και με γεμίζουν. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρο, να αγαπάς αυτό που κάνεις».