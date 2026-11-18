Ρεάλ Μαδρίτης και Αρντά Γκιουλέρ υπέγραψαν νέο συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2032.

Τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να φοράει (αν δεν αλλάξει κάτι) μέχρι το 2032 ο Αρντά Γκιουλέρ, αφού οι Μαδριλένοι ανακοίνωσαν την Τετάρτη (18/11) τη νέα τους συμφωνία με τον Τούρκο άσο.

Οι άνθρωποι των Μερένγκχες θεωρούν τον 21χρονο ένα από τα βασικά μέλη του πρότζεκτ και φυσικά σε συνδυασμό με το νεαρό της ηλικίας και το ταλέντο του, θέλησαν να τον «δέσουν» στη Μαδρίτη, όπως και συνέβη.

Τη φετινή σεζόν ο Γκιουλέρ μετράει 4 γκολ και 7 ασίστ σε 14 παιχνίδια σε La Liga και Champions League ενώ συνολικά από το 2023, όταν και αποκτήθηκε έναντι 30 εκατ. ευρώ από τη Φενέρμπαχτσε, έχει φορέσει τη λευκή φανέλα 126 φορές (22 γκολ, 32 ασίστ) και έχει πανηγυρίσει το Champions League του 2024, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ένα πρωτάθλημα, ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης και ένα Ισπανίας.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ:

Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Αρντά Γκιουλέρ συμφώνησαν στην επέκταση του συμβολαίου του παίκτη μας, ο οποίος θα παραμείνει στον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2032.

Ο Αρντά Γκιουλέρ εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιούλιο του 2023, σε ηλικία 18 ετών. Στις τέσσερις σεζόν που φορά τη φανέλα της ομάδας μας, έχει αγωνιστεί σε 126 αναμετρήσεις και έχει κατακτήσει 5 τίτλους: 1 Champions League, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, 1 Σούπερ Καπ Ευρώπης, 1 πρωτάθλημα La Liga και 1 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Τουρκίας, με την οποία έχει πραγματοποιήσει 38 συμμετοχές μέχρι σήμερα.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, έλαβε το βραβείο του «Ανερχόμενου Παίκτη» (Breakthrough Player) για τη διοργάνωση του Champions League της περιόδου 2025-2026.