Τζον Ρίτζον: «Λατρεύω το μπλε ταρτάν, είναι φανταστικό»

Εγκωμιαστικά σχόλια από τον CEO της World Athletics,Τζον Ρίτζον, για το ανανεωμένο Παναθηναϊκό Στάδιο, «Λατρεύω το μπλε ταρτάν, είναι φανταστικό» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εγκωμιαστικά σχόλια απέσπασε το ανανεωμένο Παναθηναϊκό Στάδιο που αποτέλεσε το σημείο τερματισμού όλων των δρομέων του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Εκτός από όσους συμμετείχαν στο κορυφαίο δρομικό γεγονός της Ελλάδας, με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε για το Καλλιμάρμαρο και τη νέα του εικόνα ο CEO της World Athletics, Τζον Ρίτζον ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα με αφορμή τον Αυθεντικό Μαραθώνιο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου εντυπωσιάστηκε και ιδιαίτερα από τον νέο μπλε ελαστικό τάπητα, ο οποίος αναβαθμίζει αισθητικά το ιστορικό μνημείο και δημιουργεί ένα ξεχωριστό σκηνικό για τον τερματισμό των χιλιάδων δρομέων.

«Λατρεύω τον καινούργιο στίβο, το μπλε ταρτάν. Είναι φανταστικό! Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στην αναβάθμιση αυτού του Σταδίου», υπογράμμισε, ενώ δεν έκρυψε και την προσωπική του επιθυμία να είχε αγωνιστεί κάποτε στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς υπήρξε και ο ίδιος αθλητής. «Θα ήθελα μόνο να είχα την ευκαιρία να αγωνιστώ κι εγώ εδώ. Αλλά η δική μου αγωνιστική εποχή έχει πλέον περάσει», είπε χαρακτηριστικά.

Στις δηλώσεις του ο πρώην Παγκόσμιος Πρωταθλητής στα 110 με εμπόδια, Ρίτζον, αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στη μοναδικότητα της μαραθώνιας διαδρομής και στη συμβολική αξία του Παναθηναϊκού Σταδίου, χαρακτηρίζοντας τον τερματισμό σε αυτό ως την καλύτερη δυνατή εμπειρία για έναν δρομέα.

«Ο Μαραθώνιος είναι η πιο ξεχωριστή απόσταση στον παγκόσμιο στίβο και αυτή είναι η πιο εμβληματική, η πιο ιστορική διαδρομή. Είναι πραγματικό προνόμιο να βρίσκομαι εδώ. Δεν υπάρχει καλύτερος τερματισμός για έναν δρομέα από το να ολοκληρώνει την προσπάθειά του σε αυτό το Στάδιο», τόνισε.

Η ανανέωση του Παναθηναϊκού Σταδίου και η τοποθέτηση του νέου μπλε τάπητα, σε χρώματα εμπνευσμένα από την ελληνική σημαία, πραγματοποιήθηκαν χάρη στη χορηγία της εταιρείας Capital Maritime & Trading Corp., συμφερόντων του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στην αναβάθμιση ενός μνημείου παγκόσμιας αθλητικής και πολιτιστικής ακτινοβολίας.

Το νέο χρώμα του αγωνιστικού τάπητα είναι ίδιο με αυτό των Ολυμπιακών Σταδίων του Παρισιού και του Βερολίνου και θεωρείται ιδεώδες για αθλητές και θεατές, ενώ ευνοεί και την τηλεοπτική μετάδοση.

Τα εγκωμιαστικά σχόλια του CEO της World Athletics αποτελούν μια ακόμη διεθνή αναγνώριση της νέας εικόνας του Καλλιμάρμαρου, στο οποίο συνεχίζεται και ο καθαρισμός των μαρμάρων για πρώτη φορά στην ιστορία.