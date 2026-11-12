Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sport, η Μπαρτσελόνα έχει στη λίστα της έναν αμυντικό της Μάντσεστερ Σίτι, ενόψει των μεταγραφών του Ιανουαρίου.

Το μεταγραφικό παράθυρο του χειμώνα σιγά σιγά πλησιάζει, και στην Μπαρτσελόνα φαίνεται πως γίνονται... σχέδια για απόκτηση αμυντικού, μια γραμμή στην οποία «πονάει» και της έχει κοστίσει τα τελευταία χρόνια.

Πέρα από το κέντρο της άμυνας, όπου ενδεχομένως να υπάρξουν συζητήσεις με διάφορα ονόματα, οι Μπλαουγκράνα δεν αποκλείεται να προσπαθήσουν να ενισχυθούν και στα άκρα αυτής (σσ της άμυνας), με το αριστερό να μοιάζει ως επικρατέστερο.

Ο Αλεχάντρο Μπάλντε έχει χάσει τη θέση του στο αρχικό σχήμα του Χάνσι Φλικ και μάλιστα πολλά ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως υπάρχουν σκέψεις πώλησής του, ενώ και ο Ζοάο Κανσέλο δεν είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή (ανασταλτικά).

Έτσι και σύμφωνα με δημοσίευμα της Sport, οι Καταλανοί φέρεται να έχουν στη λίστα τους τον Ραϊάν Αϊτ-Νουρί της Μάντσεστερ Σίτι, ενόψει Γενάρη. Ο 25χρονος Αλγερινός είναι στους ποδοσφαιριστές προς παραχώρηση από τους Πολίτες, με τον ίδιο μάλιστα ήδη να εξετάζει ορισμένες επιλογές.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο οικονομικό, με τη Σίτι -βάσει του ρεπορτάζ- να είναι διατεθειμένη να δεχθεί έναν δανεισμό, με υποχρεωτική όμως οψιόν αγοράς τον Ιούνιο του 2027. Όπως και αν έχει, η περίπτωση του Μπάλντε αναμένεται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.