Η Ματίνα Νούλα συνδύασε την 3η σερί νίκη της σε πανελλήνιο πρωτάθλημα με ένα μεγάλο ρεκόρ στις 2ώρ.35:13, που την έκαναν την ταχύτερη Ελληνίδα στη διαδρομή του Αυθεντικού Μαραθώνιου Αθήνας.

Η Ματίνα Νούλα μάς είχε προϊδεάσει από την περσινή της εμφάνιση στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Aθήνας , για να φθάσουμε στο φετινό αγώνα και το ξεχωριστό επίτευγμά της.

Η 28χρονη δρομέας του Ηρακλή Θεσσαλονίκης ήταν αποφασισμένη να γίνει η ταχύτερη Ελληνίδα στην κλασική διαδρομή και το πέτυχε με εντυπωσιακό τρόπο, τερματίζοντας σε 2ώρ.35.13

Πέρυσι με 2:39.38 είχε γίνει η 2η μόλις Ελληνίδα που κατέβαινε τις 2ώρ.40 στη διαδρομή, τώρα έχοντας πέρασμα στον ημιμαραθώνιο 1ώρ.19:13, τερμάτισε σε 2ώρ.35.13, για την 3η διαδοχική της νίκη σε πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτή η επίδοση: Άφησε στην ιστορία τις 2ώρ.39.10 που είχε σημειώσει η Μαρία Πολύζου στις 9 Αυγούστου 1997 και τον μαραθώνιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Αθήνας και ήταν μέχρι σήμερα η καλύτερη επίδοση από Ελληνίδα αθλήτρια, βελτιώνοντας αυτό το ρεκόρ κατά τέσσερα σχεδόν λεπτά.

Η Νούλα είχε ατομικό ρεκόρ στις 2ώρ.38:53 από τις 11/5/2025 στον μαραθώνιο της Κοπεγχάγης, τώρα με τις 2ώρ.35:13 έγινε και η 4η ταχύτερη Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος όλων των εποχών.

Πίσω από το πανελλήνιο ρεκόρ της Μαρίας Πολύζου, 2ώρ.33:40 από τις 23/8/1998 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, τις 2ώρ.34:24 που πέτυχε η Δήμητρα Παπασπύρου στο Βερολίνο το 1989 και τις 2ώρ.34:26 που σημείωσε η Αλεξία Πάππας στο Χιούστον το 2020.

Απίθανο ντεμπούτο από τη Νάνσυ Κοκκορού

Στο μεγάλο ρεκόρ της Νούλα, σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο συναγωνισμός με τη Νάνσι Κοκκορού. Η 24χρονη κελευστής του Πολεμικού Ναυτικού και αθλήτρια του ΣΑΠΚ Νεάπολης, έκανε ντεμπούτο στην απόσταση και το συνδύασε με χρόνο στις 2ώρ.36:38, δηλαδή ξεπέρασε κι αυτή το ρεκόρ της Πολύζου κι έγινε η 2η πιο γρήγορη Ελληνίδα στη διαδρομή, ενώ βρέθηκε στην 6η θέση της λίστας των ταχύτερων μαραθωνοδρόμων όλων των εποχών.

Έχοντας ήδη αγωνιστεί στο στρατιωτικό πρωτάθλημα η Κοκκορού δεν πήρε κατάταξη στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, αλλά αυτό έχει τη μικρότερη σημασία.

«Πήγα λίγο γρηγορότερα, αντί για 2.38.30 που ήταν το πλάνο, βγήκε 2.36.28. Εϊναι ο πρώτος μου μαραθώνιος, ο πρώτος μου αγώνας στην κλασική διαδρομή. Ψυχολογικά νιώθω μια άλλη αθλήτρια μετά το 30άρι στα Γιάννενα.

Ήταν το πρώτο δείγμα ότι μπορώ να ανταπεξέλθω στα μεγάλα. Σε κάθε προπόνηση έμπαινα δυνατά και έτσι βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Ενδεχομένως, αν συμφωνεί ο προπονητής μου, να τρέξω έναν φλατ μαραθώνιο στο εξωτερικό μετά από μερικούς μήνες για να πετύχω κάτι καλύτερο. Πιστεύω ότι μπορώ να γράψω ακόμη καλύτερες επιδόσεις» δήλωσε η αθλήτρια.

Δεύτερη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ήταν η Δάφνη Λαβασσά (ΑΟ Βουλιαγμένης), η οποία έκανε, επίσης ένα πολύ ενθαρρυντικό ντεμπούτο, καθώς τερμάτισε με χρόνο 2:45.06. Την τρίτη θέση κατέλαβε η 41χρονη Γεωργία Κανούτα (ΑΚΟ Λιβαδειάς), μητέρα δύο παιδιών, με 2:45.40.

Νικήτρια η Γιατάνε Ντούσα

Την 1η θέση στον αγώνα γυναικών στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας κατέκτησε η Γιατάνε Ντούσα από την Αιθιοπία με 2ώρ.30:04, χρόνος που αντιστοιχεί με την 7η καλύτερη επίδοση που έχει επιτευχθεί στη διαδρομή σε όλες τις διοργανώσεις που έχει φιλοξενήσει.

Τη 2η θέση πήρε η συμπατριώτισσά της Αμπέμπε Τεμέσγκεν με 2ώρ.30:29 (8η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών) και την 3η η Τζέιν Μπαϊρέκις από την Κένυα με 2ώρ.32:59.

