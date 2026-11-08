Ο Κώστας Σταμούλης ήταν ο μεγάλος νικητής στον αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήματος, στη διάρκεια του Αυθεντικού Μαραθώνιου Αθήνας, μια νίκη που συνδυάστηκε και με σπουδαίο ατομικό ρεκόρ στις 2ώρ.17:37.

Η μεγάλη μονομαχία για την πρώτη θέση στον αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήματος ανδρών, στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας 2026, είχε για θριαμβευτή τον Κώστα Σταμούλη.

Ο δρομέας του ΓΑΣ Αγρινίου, στη μάχη των... Σταμούληδων, με τον περσινό νικητή Παναγιώτη Καραΐσκο και τον Μπάμπη Πιτσώλη, αποδείχθηκε περισσότερο ανθεκτικός στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής κι έφθασε στην πιο σπουδαία επιτυχία της καριέρας του, που τη συνδύασε και με ατομικό ρεκόρ.

Συγκεκριμένα ο 29χρονος Κώστας Σταμούλης τερμάτισε σε 2ώρ.17:37, «σβήνοντας» το ατομικό του ρεκόρ των 2ώρ.30:30 από τον περσινό μαραθώνιο του Βερολίνου, πετυχαίνοντας παράλληλα τη 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών από Έλληνα στην κλασική διαδρομή, πίσω από τις 2ώρ.16:49 που έχει ο Κώστας Γκελαούζος από τις 11 Νοεμβρίου 2021 και μπροστά πλέον από τις 2ώρ.17:56 που είχε σημειώσει ο Νίκος Πολλιάς στις 29 Αυγούστου 2004 στον μαραθώνιο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Ο λογιστής Μπάμπης Πιτισώλης, νικητής το 2022 και το 2024, με αντεπίθεση στα τελευταία χιλιόμετρα τερμάτισε στη 2η θέση με 2ώρ.18:58, ο 33χρονος δρομέας του ΓΑΣ Ιλισσός, «άγγιξε» το ρεκόρ του στη διαδρομή τις 2ώρ.18:56, που του είχαν χαρίσει τη νίκη πριν από δύο χρόνια και βρίσκεται πλέον στην 4η θέση της λίστας των κορυφαίων Ελλήνων στην κλασική διαδρομή.

Επιστροφή στους... Σταμούληδες, ο Νίκος Σταμούλης, αδελφός του Κώστα, ήταν η αποκάλυψη του αγώνα. Ο 24χρονος αθλητής από το Αγρίνιο πήρε την 3η θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, με 2ώρ.19:05, και συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ με 2ώρ.26:42 από τον περσινό ΑΜΑ, όταν αγωνίστηκε για πρώτη φορά.

Ακολούθησε ο Γιώργος Σταμούλης, εδώ απλά υπάρχει συνωνυμία, με τον 28χρονο αθλητή του Παλαιού Φαλήρου, στην πρώτη του παρουσία στον Αυθεντικό Μαρωθώνιο να τερματίζει σε 2ώρ.19:31. Οι επιδόσεις του Νίκου και του Γιώργου Σταμούλη αντιστοιχούν με τη 5η και 6η κορυφαία όλων των εποχών από Έλληνα στη διαδρομή.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος πέρυσι ήταν νικητής στη γενική κατάταξη και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, με 2ώρ.20:10, φέτος ο 36χρονος δρομέας του Ηρακλή Θεσσαλονίκης σημείωσε χρόνο στα ίδια επίπεδα (2ώρ.20:43), όμως πήρε την 5η θέση.

Ο Δημήτρης Λινάρδος (ΓΣ Κηφισιάς) πήρε την 6η θέση με 2ώρ.21:37 και ο Νίκος Αμαντέους Κλέμεντς (ΓΣ Καλλιθέα) την 7η με 2ώρ.22:03 και με τους δυο να πετυχαίνουν ατομικό ρεκόρ.

