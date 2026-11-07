Η Βασιλική Καλλιμογιάννη, κάτοχος της πανελλήνιας επίδοσης Κ23 στα 3.000μ στιπλ και ο Ανδρέας Γεωργίου επικράτησαν στα 5 χλμ., που άνοιξαν το αγωνιστικό μέρος στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Μια πρωταθλήτρια των φυσικών εμποδίων, η Βασιλική Καλλιμογιάννη και ο Ανδρέας Γεωργίου επικράτησαν στις πρώτες δύο κούρσες του αγωνιστικού διημέρου του Αυθεντικού Μαραθώνιου Αθήνας 2026, στην απόσταση των 5 χλμ. το Σάββατο (7/11).

Η 22χονη Καλιμογιάννη, κάτοχος της πανελλήνιας επίδοσης Κ23 στα 3.000μ. στιπλ με 9:51.12 από το 2025, έκανε κούρσα αναμονής. Η δρομέας του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και του Ιάσωνα Ιωαννίδη, είδε τις Ανδριάννα Μποντιώτη (ΠΑΟ) και η Ιουλιάννα Ρούσσου (ΓΣ Ηλιούπολης) να οδηγούν στο μεγαλύτερο διάστημα της κούρσας, όμως εξαπέλυσε την επίθεσή της στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Η Καλιμογιάννη πήρε τη νίκη, αλλά πέτυχε και ρεκόρ διαδρομής με 16:20, καταρρίπτοντας τα 16:24 που κατείχε η Μελίσσα Αναστασάκη από το 2025. Η Ρούσσου τερμάτισε δεύτερη σε 16:35 και η Μποντιώτη τρίτη σε 16:38.

Από την πλευρά της η 800άρα Ιουλιάννα Ρούσσου είπε: «Έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Είχα μία ενόχληση στα τελευταία δύο χιλιόμετρα και δυσκολεύτηκα, παρόλα αυτά μπόρεσα και τερμάτισα στη δεύτερη θέση. Από την άλλη, ανησυχώ γιατί πρέπει να δω τι πρόβλημα έχω. Φαίνεται για θλάση. Είμαι πάντως ευχαριστημένη από την εμφάνισή μου και ήταν μια εκκίνηση για τη νέα σεζόν, όπου πρώτος στόχος μου είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού».

Η Ανδριάννα Μποντιώτη, δήλωσε: «Είχε αέρα και με δυσκόλεψε περισσότερο από ό,τι περίμενα. Ήμουν στο προπορευόμενο γκρουπ, αλλά σταδιακά μου βγήκε μία κούραση. Γενικά είμαι ικανοποιημένη από την εμφάνισή μου. Ίσως αν έκανα καλύτερη διαχείριση, να ερχόταν κάτι καλύτερο. Για μένα ο μεγάλος στόχος για τη νέα σεζόν είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας μου, όπου θέλω να πετύχω ένα καλό πλασάρισμα».

Δεύτερη σερί νίκη ο Γεωργίου

Στον αγώνα των ανδρών ο Ανδρέας Γεωργίου επανέλαβε την περσινή του επιτυχία, καθώς ο αθλητής του Αθηνόδωρου Αιγίου στο τέλος είχε περισσότερες δυνάμεις, έχοντας τον έντονο συναγωνισμό με τον Ορφέα Ιωάννου του Παναξιακού και τον Γιώργο Κύρτση του ΓΣ Αγρινίου.

Οι τρεις τους έδωσαν τη μάχη για τη νίκη μπαίνοντας πια στο Καλλιμάρμαρο, με τον Γεωργίου να έχει περισσότερες δυνάμεις και να περνάει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού σε 14:37, δύο μόλις δευτερόλεπτα πίσω από το ρεκόρ διαδρομής του Μάριου Αναγνώστου. Ακολούθησε ο Κύρτσης με χρόνο 14:39 και ο Ιωάννου με 14:41.

Ο δεύτερος του αγώνα, Γιώργος Κύρτσης δήλωσε: «Έγινε μια καλή κούρσα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας μου, ένα δυνατό τεστ. Προέρχομαι από ένα σημαντικό τραυματισμό το 2025 και έχω μεγάλα σχέδια για το 2027. Βλέπω ότι ξαναβρίσκω τα πατήματά μου.

Δεν είναι ένα απλό πεντάρι αυτό του Μαραθωνίου, είναι η μεγαλύτερη εγχώρια διοργάνωση και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου, Μπάμπη Ποσονίδη, επειδή συνέχισε να με πιστεύει όταν άλλοι με είχαν ξεγραμμένο».

Στο υψηλό αγωνιστικό επίπεδο του αγώνα στάθηκε ο Ορφέας Ιωάννου: «Στο τέλος έγινε μεγάλη μάχη. Οι τρεις δρομείς που τερματίσαμε πρώτοι ήμασταν πραγματικά κοντά. Συγχαρητήρια στους δύο πρώτους, ήταν εξαιρετικοί και αυτό φαίνεται από τις επιδόσεις μας. Με 14:39 οποιαδήποτε άλλη χρονιά θα κέρδιζα. Σήμερα είμαι τρίτος και αυτό είναι ένα όμορφο νέο επειδή δείχνει ότι το επίπεδο ανεβαίνει».