Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε στο 15' του Ατρόμητου με το γκολ του Κομπνάν.

Ο Λεβαδειακός στο 15' άνοιξε το σκορ κόντρα στον Ατρόμητο.

Μπαλιά του Λιάγκα από την άμυνα, ο Κομπνάν πήρε τη μπάλα ανάμεσα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ατρόμητου, τους Τσακμάκη, Μάγκνουσον, που είχαν κάκιστη αντίδραση και με αριστερό σουτ νίκησε τον Χουτεσιώτη για το 1-0.

Το γκολ του Κομπνάν