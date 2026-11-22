Λεβαδειακός - Ατρόμητος 1-0: Ο Κομπνάν άνοιξε το σκορ
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Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε στο 15' του Ατρόμητου με το γκολ του Κομπνάν.
Ο Λεβαδειακός στο 15' άνοιξε το σκορ κόντρα στον Ατρόμητο.
Μπαλιά του Λιάγκα από την άμυνα, ο Κομπνάν πήρε τη μπάλα ανάμεσα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ατρόμητου, τους Τσακμάκη, Μάγκνουσον, που είχαν κάκιστη αντίδραση και με αριστερό σουτ νίκησε τον Χουτεσιώτη για το 1-0.
Το γκολ του Κομπνάν
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@Photo credits: INTIME
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