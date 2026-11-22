Τζόσεφ: «Μας δυσκόλεψε αρκετά η Καρδίτσα»
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην Greek Basketball League. Μετά την ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, οι πρωταθλητές φιλοξενήθηκαν από την Καρδίτσα για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος και πήρανε το διπλό με 81-75.
Ο Κόρι Τζόσεφ, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού και μίλησε για αυτό το αποτέλεσμα μετά τη λήξη του αγώνα.
Ο Τζόσεφ είπε
«Ήταν μια νίκη για την οποία χρειάστηκε να παλέψουμε πολύ. Η Καρδίτσα είναι μια καλή ομάδα, παίζει με απίστευτη ένταση, οι παίκτες της συνεργάζονται εξαιρετικά και διαθέτει αρκετό ταλέντο. Ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο παιχνίδι. Μας δυσκόλεψαν αρκετά και είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη στο τέλος».
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Για τα συνεχόμενα παιχνίδια και το αν βοηθούν την ομάδα να αποκτήσει καλύτερη χημεία: «Σίγουρα μας βοηθούν. Έχουμε βρεθεί σε πολλά κλειστά παιχνίδια και σε γήπεδα με δυνατή ατμόσφαιρα. Είμαστε έμπειροι παίκτες και γνωρίζουμε τι χρειάζεται για να παλέψεις και να κερδίσεις ένα παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Αυτό καταφέραμε να κάνουμε και σήμερα».
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