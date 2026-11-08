Ο Αιθίοπας, Σίγιουμ Ταφέρι ήταν ο μεγάλος νικητής στον Αυθεντικό Μαραθώνιος 2026, πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στην κλασική διαδρομή, με με 2ώρ.10:03.

Σπουδαίες επιδόσεις επεφύλασσε ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2026, με την επιστροφή των elite δρομέων ήρθε και ένα ρεκόρ στην κλασική διαδρομή.

Το πέτυχε ο Σιγιούμ Ταφέρι, με τον δρομέα από την Αιθιοπία να τερματίζει στο Παναθηναϊκό Στάδιο σε 2ώρ.10:03 και να καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ που είχε πετύχει ο Κενυάτης, Έντουιν Κίπροπ Κίπτο με 2ώρ.10:34 στις 12 Νοεμβρίου 2023.

Ο Ταφέρι πέρασε τα μισά της διαδρομής (21,1 χλμ.) στο Πικέρμι σε 1ώρ.06:50, είχε πέρασμα στα 30χλμ., σε 1ώρ.35:02 για να τερματίσει σε 2ώρ.10:03.

Έδωσε μάχη στα τελευταία χιλιόμετρα με τον συμπατριώτης του Ασέφα Μενγκίσα, που τερμάτισε σε 2ώρ.10:18 κι έγινε ο 2ος ταχύτερος δρομέας στην κλασική διαδρομή.

Την 3η θέση πήρε ο Κενυάτης Πάτρικ Κίπλαγκατ με 2ώρ.11:22, ενώ την πρώτη εξάδα συμπλήρωσαν οι: Βίνσεντ Ρόνο (Κένυα) 2ώρ.12:06, Ενγκούσε Τεσφαλντέτ (Ερυθραία) 2ώρ.12:20 και Βίκτορ Μπίβοτ (Κένυα) 2ώρ.14:10.