Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2026: O Σίγιουμ Ταφέρι νικητής με ρεκόρ διαδρομής
Σπουδαίες επιδόσεις επεφύλασσε ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2026, με την επιστροφή των elite δρομέων ήρθε και ένα ρεκόρ στην κλασική διαδρομή.
Το πέτυχε ο Σιγιούμ Ταφέρι, με τον δρομέα από την Αιθιοπία να τερματίζει στο Παναθηναϊκό Στάδιο σε 2ώρ.10:03 και να καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ που είχε πετύχει ο Κενυάτης, Έντουιν Κίπροπ Κίπτο με 2ώρ.10:34 στις 12 Νοεμβρίου 2023.
Ο Ταφέρι πέρασε τα μισά της διαδρομής (21,1 χλμ.) στο Πικέρμι σε 1ώρ.06:50, είχε πέρασμα στα 30χλμ., σε 1ώρ.35:02 για να τερματίσει σε 2ώρ.10:03.
Δείτε ΕπίσηςAυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Η στιπλίστρια Βασιλική Καλλιμογιάννη και ο Γεωργίου τις πρωτιές στα 5 χλμ.
Έδωσε μάχη στα τελευταία χιλιόμετρα με τον συμπατριώτης του Ασέφα Μενγκίσα, που τερμάτισε σε 2ώρ.10:18 κι έγινε ο 2ος ταχύτερος δρομέας στην κλασική διαδρομή.
Την 3η θέση πήρε ο Κενυάτης Πάτρικ Κίπλαγκατ με 2ώρ.11:22, ενώ την πρώτη εξάδα συμπλήρωσαν οι: Βίνσεντ Ρόνο (Κένυα) 2ώρ.12:06, Ενγκούσε Τεσφαλντέτ (Ερυθραία) 2ώρ.12:20 και Βίκτορ Μπίβοτ (Κένυα) 2ώρ.14:10.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.