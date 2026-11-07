Mε την επιστροφή δρομέων στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στις κούρσες των πανελληνίων πρωταθλημάτων, με τον Παναγιώτη Καραΐσκο στους άνδρες και τη Ματίνα Νούλα στις γυναίκες να θέλουν να διατηρήσουν τα πρωτεία.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας χρόνο με το χρόνο γιγαντώνεται και η φετινή 43η έκδοσή του, ξεπερνά κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών.

Συνολικά 28.967 δρομείς έχουν δηλώσει συμμετοχή στην απόσταση του μαραθώνιου, την Κυριακή (8/11) και είναι χωρισμένοι σε 15 μπλοκ, ανάλογα με τις επιδόσεις τους.

Οι εκκινήσεις θα αρχίσουν από το στάδιο του Μαραθώνα στις 8:30 με το 1ο μπλοκ (20 Εlite αθλητές, 180 δρομείς στο πανελλήνιο πρωτάθλημα και οι 600 δρομείς με επιδόσεις κάτω από τις τρεις ώρες).

Το τελευταίο μπλοκ θα φύγει στις 10:15, ενώ το χρονικό όριο ολοκλήρωσης του αγώνα είναι στις 18:15, δηλαδή στις οκτώ ώρες από τη στιγμή που και οι τελευταίοι συμμετέχοντες θα αφήσουν πίσω τους το σημείο εκκίνησης.

Χωρίς προγνωστικά στους άνδρες

Το ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς εστιάζεται στις κούρσες των πανελληνίων πρωταθλημάτων.

Στους άνδρες, μετέχουν οι δύο νικητές που έχουν επικρατήσει στα τελευταία τέσσερα χρόνια στα εθνικά πρωταθλήματα, ο Παναγιώτης Καραΐσκος και ο Χαράλαμπος Πιτσώλης. Ο Καραΐσκος νίκησε το 2023 και το 2025 και ο Πιτσώλης το 2022 και το 2024.

Όμως δεν είναι οι μόνοι που διεκδικούν τον τίτλο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, καθώς υπάρχει η τριάδα των… Σταμούληδων, του Γιώργου και των αδελφών Νίκου και Κώστα.

Ο Καραΐσκος δεν έχει τρέξει μαραθώνιο τη φετινή σεζόν, το ρεκόρ του είναι 2ώρ.16:28 από τις 29 Σεπτεμβρίου του 2024 στο Βερολίνο, ενώ στον ΑΜΑ έχει 2ώρ.19:50 από το 2024, επίδοση που αντιστοιχεί με την 4η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών από Έλληνα στην κλασική διαδρομή.

Ο Πιτσώλης τον Μάιο έτρεξε στο μαραθώνιο της Κοπεγχάγης και τερμάτισε σε 2ώρ.17:44, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ. Το ρεκόρ του στην Αθήνα είναι 2ώρ.18:56, επίσης από το 2024, που είναι και η 3ο καλύτερη όλων των εποχών από Έλληνα.

Ο Κώστας Σταμούλης πέρυσι σημείωσε ατομικό ρεκόρ στο Βερολίνο με 2ώρ.20:30. Φέτος δεν έχει τρέξει την απόσταση, ενώ στον περσινό ΑΜΑ ήταν δεύτερος με 2ώρ.23:24. Το ρεκόρ του στην κλασική διαδρομή είναι 2ώρ.22:51 από το 2024.

Ο Γιώργος Σταμούλης κάνει ντεμπούτο στον Αυθεντικό Μαραθώνιο. Έχει ατομικό ρεκόρ 2ώρ.16:06 από τον περσινό Δεκέμβριο στη Βαλένθια, φέτος αγωνίστηκε τον Απρίλιο στο Ρότερνταμ σε 2ώρ.22:07 και τον Αύγουστο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, όπου κατέλαβε την 41η θέση με 2ώρ.:20.21. Ο Νίκος Σταμούλης πέρυσι ήταν 6ος στον ΑΜΑ με 2ώρ.26.49, επίδοση, που αποτελεί ατομικό ρεκόρ.

Η Νούλα για το τρία στα τρία

H Ματίνα Νούλα είναι η μοναδική αθλήτρια που έχει κατέβει τις 2ώρ.40 τα τελευταία 20 χρόνια στην κλασική και πάει για την 3η διαδοχική της νίκη στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Η δρομέας του Ηρακλή, που προπονείται με τον Ιάσωνα Ιωαννίδη, το 2024 πήρε την 1η θέση στον Αυθεντικό Μαραθώνιο και ταυτόχρονα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα με 2ώρ.40:19, το επανέλαβε και πέρυσι με 2ώρ.39:28 κι αυτή η επίδοση είναι η 2η καλύτερη που έχει σημειώσει Ελληνίδα αθλήτρια στην κλασική διαδρομή, μετά τις 2ώρ.39:10 που έχει η Μαρία Πολύζου από τις 9 Αυγούστου 1997 και τον μαραθώνιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Αθήνας.

Ξεχωρίζει επίσης η συμμετοχή της Γιώτας Βλαχάκη, που ήταν 2η πέρυσι με 2ώρ.49:31. Η δρομέας του ΓΑΣ Ιλισσός έχει ατομικό ρεκόρ 2ώρ.43:00 από το 2016 στο Ένσεντε της Ολλανδίας, φέτος έτρεξε στην Κοπεγχάγη σε 2ώρ.44:55.

Ντεμπούτο στο μαραθώνιο θα πραγματοποιήσουν η 30χρονη Ζωή Ανδρικοπούλου και η 25χρονη Ζωή Λαβάσα.

Επιστροφή στην Αθήνα για τους elite αθλητές

Ο ΑΜΑ συγκαταλέγεται φέτος στους Elite Label Μαραθωνίους κι έτσι στην Αθήνα επιστρέφουν και οι ξένοι elite αθλητές.

Με βάση τα ατομικά τους ρεκόρ στους άνδρες ξεχωρίζουν ο Αιθίοπας, Ασμάρε Μπαζέζε με 2ώρ.04:57 (2022) και οι Κενυάτες, Βίνσεντ Κίπσανγκ με φετινό ρεκόρ 2ώρ:10.3, ατομικό στις 2ώρ.07:10 και ο Πάτρικ Κέτερ με ατομικό ρεκόρ από φέτος στις 2ώρ.09:34. Το ρεκόρ στην κλασική διαδρομή έχει ο Κενυάτης, Εντουιν Κίπρορ Κίτο με 2ώρ.10:34 από τον Αυθεντικό Μαραθώνιο του 2023.

Στις γυναίκες η Ατσέμπε Μπαγίσα από την Αιθιοπία έχει ατομικό ρεκόρ στις 2ώρ.22:03 από το 2012 στο Σικάγο. Μέσα στο 2026 ήταν 10η στο μαραθώνιο του Λος Άντζελες, με 2ώρ.35:13.

Η Μπέτι Τσεκβόνι από την Κένυα, με ατομικό ρεκόρ 2ώρ.23:02 από τη Ρώμη το 2023 τον περασμένο Οκτώβριο, νίκησε φέτος στο μαραθώνιο του Πόζναν σε 2ώρ.29:33.

Παράλληλα την Κυριακή (8/11, 08:00) θα γίνουν και τα 10 χλμ., με σημείο εκκίνησης τη Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη και τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο.