Ο Κώστας Σλούκας έφτασε τις 200 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση κόντρα στον Κολοσσο.

Σημαντική ημερομηνία για τον Κώστα Σλούκα, καθώς ο αρχηγός του «τριφυλλιού» έσπασε το... φράγμα των 200 συμμετοχών με τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, ο Σλούκας φόρεσε για 200η φορά την «πράσινη» φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις και έγραψε ιστορία.