Σλούκας: Έφτασε τις 200 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό

Σλούκας: Έφτασε τις 200 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό

Παναγιώτης Αρταβάνης
Σλούκας: Έφτασε τις 200 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό

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Ο Κώστας Σλούκας έφτασε τις 200 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση κόντρα στον Κολοσσο.

Σημαντική ημερομηνία για τον Κώστα Σλούκα, καθώς ο αρχηγός του «τριφυλλιού» έσπασε το... φράγμα των 200 συμμετοχών με τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, ο Σλούκας φόρεσε για 200η φορά την «πράσινη» φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις και έγραψε ιστορία.

@Photo credits: eurokinissi
     

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