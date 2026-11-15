Σλούκας: Έφτασε τις 200 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό
Σημαντική ημερομηνία για τον Κώστα Σλούκα, καθώς ο αρχηγός του «τριφυλλιού» έσπασε το... φράγμα των 200 συμμετοχών με τον Παναθηναϊκό.
Συγκεκριμένα κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, ο Σλούκας φόρεσε για 200η φορά την «πράσινη» φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις και έγραψε ιστορία.
𝟮𝟬𝟬 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 ☘️ A special milestone for our Captain! 💚 @kos_slou reaches the 200-game mark with Panathinaikos BC AKTOR. To many more to come, Captain! 🫡 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/lO2PcJkPXQ— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 15, 2026
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