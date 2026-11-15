Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επέστρεψε έπειτα από 239 ημέρες, αποθεώθηκε στην Τούμπα και μέσα σε 19 λεπτά υπενθύμισε την ποιότητά του με δύο καθοριστικές δημιουργίες.

Στο 71ο λεπτό του φιλικού με την Παρτίζαν, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ σηκώθηκε από τον πάγκο για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Η Τούμπα τον υποδέχθηκε με ένα θερμό χειροκρότημα. Είχαν περάσει 239 ημέρες από την τελευταία φορά που ο Βούλγαρος εξτρέμ είχε φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε αγώνα. Σχεδόν οκτώ μήνες μακριά από το ποδόσφαιρο. Πολλοί, πάρα πολλοί για έναν παίκτη που έχει μάθει να ζει μέσα στο γήπεδο.

Ο Ντεσπόντοφ επέστρεψε σε μια βραδιά με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το επετειακό φιλικό του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν (3-1), στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια του συλλόγου, είχε ήδη προσφέρει δυνατές εικόνες από τις εξέδρες, με ΠΑΟΚτσήδες και Παρτιζάνους να τραγουδούν μαζί. Για τον 29χρονο Βούλγαρο, όμως, είχε και μια προσωπική σημασία. Ήταν η στιγμή που περίμενε επί μήνες.

Και χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά για να υπενθυμίσει την ποιότητά του.

Η εκτέλεση κόρνερ από την οποία προήλθε το γκολ του Μαντί Καμαρά για το 3-1 ήταν η πρώτη ουσιαστική υπογραφή του στην επιστροφή. Μια ασίστ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με την μπάλα να φεύγει από το πόδι του και να πηγαίνει ακριβώς εκεί όπου πρέπει. Λίγο αργότερα, ένα ακόμη δικό του γύρισμα έφερε τον Αφρικανό μέσο σε θέση εκτέλεσης, αλλά αυτή τη φορά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Μία ασίστ και μία πάσα που άξιζε να γίνει δεύτερη. Μέσα σε 19 λεπτά, χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις.

Αυτές οι δύο φάσεις είχαν τη δική τους αξία. Όχι επειδή σημειώθηκαν απέναντι στην Παρτίζαν, σε ένα φιλικό παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά επειδή έφεραν ξανά στο προσκήνιο ένα στοιχείο που είχε λείψει από το παιχνίδι του «Δικεφάλου». Την ποιότητα του Ντεσπόντοφ στην τελική πάσα, την ακρίβεια στις στατικές φάσεις, την ικανότητα να δημιουργεί προϋποθέσεις για γκολ με μία μόνο επαφή.

Ο ΠΑΟΚ διαθέτει ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά στα άκρα, αλλά ο Βούλγαρος έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο να προσφέρει. Μπορεί να αλλάξει μια φάση χωρίς να χρειαστεί να κάνει πολλά. Μια εκτέλεση, ένα γύρισμα, μια σωστά υπολογισμένη μπαλιά. Αρκούν για να δημιουργηθεί μια μεγάλη ευκαιρία.

Βεβαίως, άλλο πράγμα τα 19 λεπτά ενός φιλικού και άλλο η επιστροφή στις απαιτήσεις των επίσημων αγώνων. Ο Ντεσπόντοφ χρειάζεται χρόνο, προπονήσεις και αγωνιστικό ρυθμό. Ο Αλέσιο Λίσι θα πρέπει να διαχειριστεί προσεκτικά την επανένταξή του, έχοντας πλέον μία ακόμη σημαντική επιλογή για τη συνέχεια της σεζόν.

Υπάρχει και η άλλη πλευρά της ιστορίας. Εκείνη που αφορά όσα πέρασε ο ίδιος τους προηγούμενους μήνες. Ο «κάπτεν» της εθνικής Βουλγαρίας δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μετά το παιχνίδι. Ευχαρίστησε τον κόσμο και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για τη στήριξη, παραδέχθηκε ότι του είχε λείψει πολύ το ποδόσφαιρο και επιβεβαίωσε πως έχει επιτευχθεί συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2029.

«Μου έλειψε πολύ να παίζω, είχα όλο αυτόν τον καιρό την αίσθηση ότι η ομάδα με χρειάζεται», είπε χαρακτηριστικά.

Λίγο αργότερα, μέσα από τα social media, έστειλε το δικό του μήνυμα: «Περίμενα πολύ καιρό γι’ αυτό και είμαι ευγνώμων που επιτέλους επέστρεψα. Έχω περισσότερο κίνητρο από ποτέ, είμαι έτοιμος να δουλέψω σκληρά και να τα δώσω όλα. Τα καλύτερα έρχονται!».

Η συμφωνία για το νέο συμβόλαιο δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να υπολογίζει στον Βούλγαρο και για τα επόμενα χρόνια. Το ζητούμενο, βέβαια, είναι να επιστρέψει σταδιακά και ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει τη διαφορά στο γήπεδο. Εκείνος που με μια καλή εκτέλεση μπορεί να δώσει τη λύση ακόμη κι όταν το παιχνίδι δεν πηγαίνει όπως θα ήθελε η ομάδα του.

Το Σάββατο στην Τούμπα, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από 239 ημέρες και μέσα σε 19 λεπτά έδωσε μία ασίστ, ενώ δημιούργησε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία για τον Μαντί Καμαρά. Η ποιότητά του στην τελική πάσα και στις στατικές φάσεις είναι στοιχεία που είχαν λείψει από τον ΠΑΟΚ.

Το επόμενο βήμα είναι να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επίσημων αγώνων. Για τον Αλέσιο Λίσι, η επιστροφή του Βούλγαρου προσθέτει μία σημαντική επιλογή στη μεσοεπιθετική γραμμή, σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ χρειάζεται περισσότερες λύσεις και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.