Η Ματίνα Νούλα διατήρησε τον τίτλο της στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με ατομική επίδοση στην κλασική διαδρομή με 2ώρ.39:28.

Η Ματίνα Νούλα δεν είχε αντίπαλο στην κούρσα των γυναικών στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η αθλήτρια του ΝΓΣ Ηρακλής πήρε με άνεση την 1η θέση στον μαραθώνιο και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα με επίδοση 2ώρ.39:28. επαναλαμβάνοντας το περσινό της επίτευγμα, όταν είχε νικήσει με 2ώρ.40:19.

Με τα 2ώρ.39:28 η Νούλα βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ στην κλασική διαδρομή, και πλησίασε το ρεκόρ από Ελληνίδα αθλήτρια στον Μαραθώνιο της Αθήνας, που ανήκει στη Μαρία Πολύζου με 2ώρ.39:10 από το 1997

Η δρομέας από το Καρπενήσι, που προπονείται με τον Ιάσωνα Ιωαννίδη, μετά το 10 χλμ. (38:17) βρέθηκε μόνη στην κορυφή της κούρσας, το πέρασμά της στα 15 χλμ. ήταν 57:02, στον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.20:14, στα 25 χλμ. 1ώρ.35:26, στα 30 χλμ. 1ώρ.54:41, στα 35 χλμ. 2ώρ.13:35, τα 40 χλμ. σε 2ώρ.32:06, για να τερματίσει σε 2ώρ.39:28.



«Ήταν στόχος μου να πετύχω το ρεκόρ, η προετοιμασία μου αυτό έδειχνε, ήμουν σίγουρη. αλλά δυσκολεύτηκα από τις συνθήκες με τις ενοχλήσεις στο στομάχι, επομένως ήταν το ιδανικό που θα μπορούσα να κάνω» δήλωσε η νικήτρια στην ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Η Γιώτα Βλαχάκη, η 34χρονη αθλήτρια του ΓΑΣ Ιλισσός, από την περσινή 3η θέση, φέτος ανέβηκε στη 2η θέση σε 2ώρ.49:31.

Η Ράνια Ρεμπούλη, νικήτρια τρεις φορές στον αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήματος στην κλασική διαδρομή (2015, 2016, 2017) τερμάτισε στην 3η θέση, με την δρομέα από τη Λέρο, που αγωνίζεται με τον ΑΓΣ Κάμιρος Ρόδου, να σημειώνει 2ώρ.52:07.