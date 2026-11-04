Με την επίσημη έναρξη της allwyn Marathon EXPO ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2026 μπήκε στην τελική του ευθεία, τι είπαν οι περσινοί νικητές Παναγιώτης Καραΐσκος και Ματίνα Νούλα στη συνέντευξη Τύπου.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου άνοιξαν για το κοινό οι πόρτες της έκθεσης του Αυθεντικού Μαραθώνιου Αθήνας 2026 στην εγκατάσταση του Τάε Κβο Ντο και μαζί τους και το Κέντρο Εγγραφών, όπου οι δρομείς μπορούν πλέον να παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής τους.

Ακολούθησε η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, στο πάνελ βρέθηκαν οι περσινοί νικητές, Παναγιώτης Καραΐσκος και Ματίνα Νούλα, που μοιράστηκαν τις σκέψεις τους λίγο πριν από τον φετινό αγώνα, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του αγώνα Δημήτρη Χαλβατζάρα, που αναφέρθηκε στην προετοιμασία και στις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδρομής.

Τον λόγο πήρε, πρώτα, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα η οποία τόνισε το ιδιαίτερο βάρος αλλά και τη διεθνή προοπτική που έχει πλέον ο αγώνας: «Ο 43ος Μαραθώνιος στις 8 του Νοέμβρη καλείται να επιβεβαιώσει για μια ακόμη χρονιά το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.

Η World Athletics, αξιολογώντας αυτό ακριβώς το υψηλό επίπεδο και αναγνωρίζοντας φυσικά το ιδιαίτερο βάρος της ιστορικής και αυθεντικής διαδρομής, από αυτή τη χρονιά μάς ανέθεσε το δύσκολο έργο της απόλυτης προσαρμογής μας, έτσι ώστε μέσα από μια πορεία διαρκών αξιολογήσεων έως το 2030 να διοργανώσουμε το πρώτο αυτόνομο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου.

Φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε 20 ελίτ αθλητές και αθλήτριες στη μαραθώνια διαδρομή και φυσικά είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, αλλά και στον μέγιστο βαθμό αισθανόμαστε πολύ υπεύθυνοι για τους 85.000 συμμετέχοντες σε όλα τα δρομικά αγωνίσματα».

Πέρα από τον αγώνα, η ίδια τόνισε το μήνυμα που θέλει να περνά η διοργάνωση και τον τρόπο που αυτό αποτυπώνεται στις εκδηλώσεις των ημερών: «Ο στόχος της Ομοσπονδίας δεν είναι απλά μια άρτια διοργάνωση ενός δρομικού αγώνα, αλλά ο απόλυτος σεβασμός στην ιστορικότητα του γεγονότος και στο βάρος του μηνύματος της ειρήνης που αποπνέει, μιας και είναι αφιερωμένος στον αγωνιστή της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη. Κι αν ο τερματισμός για τους αθλητές είναι αυτή η ονειρική στιγμή της εισόδου σε αυτή την ολόθερμη αγκαλιά του Καλλιμάρμαρου, η κατάληξη κάθε προσωπικού μαραθωνίου στη ζωή μας ας είναι η ζεστή ικανοποίηση ότι τα καταφέραμε».

Nούλα: «Έχω στο μυαλό μου και το πανελλήνιο ρεκόρ»

Η Ματίνα Νούλα, δύο φορές νικήτρια του αγώνα, εξήγησε πως έχει τον δικό της προσωπικό στόχο για τη φετινή διοργάνωση: «Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι υγιής. Όλα έχουν πάει καλά με την προετοιμασία και θεωρώ ότι είμαι σε καλή κατάσταση. Στόχος μου είναι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα θα έρθει. Σίγουρα είναι μεγάλο πλεονέκτημα το γεγονός ότι θα υπάρχουν ελίτ αθλητές από το εξωτερικό, οπότε πιστεύω θα δούμε ωραίους χρόνους.

Προσωπικά θα ακολουθήσω το δικό μου πλάνο κι αν στη συνέχεια δω ότι πλησιάζω τις προπορευόμενες αθλήτριες θα αντιδράσω ανάλογα. Ο μαραθώνιος θέλει διαχείριση δυνάμεων και ενέργειας, οπότε θα δω στην πορεία πως θα εξελιχθεί. Πιστεύω ότι όλα είναι πιθανά από τη στιγμή που είμαι σε καλή κατάσταση, οπότε έχω στο μυαλό μου και το πανελλήνιο ρεκόρ».

Καραΐσκος: «Να βελτιώσω το ρεκόρ μου στη διαδρομή»

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος, επίσης δύο φορές νικητής, μετά από μία μεγάλη προετοιμασία σε υψόμετρο, έρχεται στον αγώνα για να διεκδικήσει για τρίτη φορά την πρωτιά στον ιδιαίτερο αυτόν αγώνα της Αθήνας: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ φέτος και που είμαι υγιής, γιατί είχα μια πολύ μεγάλη προετοιμασία στο εξωτερικό. Τρεις μήνες σε υψόμετρο (Γαλλία και Κολομβία) και βγήκε ένα πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο ευτυχώς αντιμετωπίστηκε με ωριμότητα και είμαι υγιής 100%. Οπότε κρατάω αυτό. Είμαι πολύ αισιόδοξος και έτοιμος. Σίγουρα είναι στο μυαλό μου μια νίκη και μια τρίτη πρώτη θέση. Φέτος πιστεύω ότι είμαι πιο ώριμος και πιο προετοιμασμένος από κάθε άλλη χρονιά. Έχω και την κατάλληλη εμπειρία.

Είναι η 12 η φορά που θα βρεθώ στην εκκίνηση. Αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Τώρα σε ό,τι αφορά και το γεγονός ότι επιστρέφουν φέτος οι ελίτ δρομείς, εγώ έχω στόχο να τρέξω έναν καλύτερο χρόνο από αυτόν που έχω ρεκόρ στη συγκεκριμένη διαδρομή που είναι 2:19. Οπότε αυτό θα κυνηγήσω από την αρχή με ένα έτσι πέρασμα κοντά στο κάτω από 1:09. Εκεί σκέφτομαι και το έχουμε συζητήσει με τον προπονητή μου.

Σίγουρα οι χρόνοι των ελίτ είναι διαφορετικοί από τους δικούς μας αλλά η διαδρομή είναι απαιτητική. Κάποιος που μπορεί να έχει φύγει γρήγορα και να μην έχει διαχειριστεί καλά τη διαδρομή, να τον βρούμε σε κάποια σημεία και να μας βοηθήσει και εμάς να “τραβηχτούμε” πιο μπροστά σε καλύτερους χρόνους. Οπότε όλοι είμαστε κερδισμένοι από την παρουσία των ελίτ».



Ο τεχνικός διευθυντής του Μαραθωνίου, Δημήτρης Χαλβατζάρας, είπε: «Ο ΑΜΑ έχει μπει σε πορεία με πρώτο μεγάλο σταθμό το 2030. Στη διαδικασία αυτή ήδη φέτος επιστρέψαν οι ελίτ και το επόμενο στάδιο είναι η διοργάνωση να γίνει Gold και στη συνέχεια Platinum».

Η διαδρομή του Αυθεντικού έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες: «Είναι από σημείο σε σημείο, δεν είναι όπως στο εξωτερικό που κάνει κύκλους ο Μαραθώνιος, οπότε αυτά τα 42 χιλιόμετρα πρέπει να είναι ασφαλή και γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να γίνουν βήματα. Πήγαμε φέτος στο δεύτερο βήμα».

Φέτος το δεύτερο βήμα αφορά την αφετηρία: «Χωρίσαμε τους δρομείς, αφού αυξήσαμε λίγο όμως, όχι πολύ, και πήγαμε στους 25 χιλιάδες, κάναμε μια σταδιακή μεταφορά των δρομέων στην αφετηρία. Δηλαδή, θα πάμε τα 10 πρώτα μπλοκ, δηλαδή τους 15 χιλιάδες δρομείς, με το πρώτο κύμα, που θα φύγουν από τους σταθμούς, όπως έφευγαν πάντα, από το κέντρο της Αθήνας».

Οι υπόλοιποι δρομείς θα φτάσουν στον Μαραθώνα από άλλη διαδρομή: «Οπότε πρέπει να πάρουμε τους άλλους 10 χιλιάδες από μια άλλη διαδρομή, μια διαδρομή μέσα από τη λεωφόρο Μεσογείων και πάμε στους σταθμούς, στους τρεις, που είναι από την Κατεχάκη, την Εθνική Άμυνα και το Νομισματοκοπείο, άλλες 10 χιλιάδες δρομείς, τους οποίους με μια ειδική όδευση σε έναν δρόμο πίσω από τον Τύμβο, θα πάμε και θα τους βάλουμε να περιμένουν μέσα σε ένα πολύ μεγάλο χώρο, 17 στρεμμάτων, ένα δημοτικό πάρκινγκ που είναι εκεί, κατάλληλα διαμορφωμένο, και να μπορέσουν μετά να βαδίσουν γύρω στα χίλια μέτρα μέχρι την αφετηρία. Όχι, το κάνουμε για να περάσουν όλοι από την αφετηρία. Εκεί είναι το προσκύνημα, γι’ αυτό και το λόγο που πρέπει να περάσουν όλοι από εκεί».

Φέτος, αλλάζει και η ώρα της εκκίνησης: «Κάναμε νωρίτερα την εκκίνηση, την πήγαμε μισή ώρα νωρίτερα, στις 8:30. Σε λίγο καιρό ίσως μπορέσουν να την πάμε 8:00».

Πίσω από τον αγώνα βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι, με πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια: «Οι εθελοντές μας που θα είναι περίπου πέντε χιλιάδες. Στον αγωνιστικό τομέα, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας που κάνουν το επιχείρημα από 140, έφτασαν τους 350. Οι διασώστες είναι 300, που είναι ανά ζευγάρι και καλύπτουν 250μ. και φροντίζουν για την ασφάλεια».

Η Περιφερειακή Σύμβουλος, Βασιλική Καβαλάρη, τόνισε πως ο αυθεντικός Μαραθώνιος ανήκει στην παγκόσμια κοινότητα, αλλά η καρδιά του χτυπά εδώ στην Αττική: «Γι’ αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία η προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αναβάθμισή του. Η Περιφέρεια έχει ανακοινώσει χρηματοδότηση 15 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπλαση και τον εκσυγχρονισμό της αυθεντικής Μαραθώνιας διαδρομής. Πρόκειται για ένα σχεδιασμό που αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια της διαδρομής, τις υποδομές και την εικόνα που παρουσιάζει ο τόπος στους επισκέπτες του».

Επίσης, ο Αντιδήμαρχος Μαραθώνα Αναστάσιος Χρυσίνας πήρε τον λόγο, λέγοντας: «Για το Δήμο Μαραθώνος, η διοργάνωση του Αυθεντικού Μαραθωνίου αποτελεί ξεχωριστή ευθύνη. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα αυτό το σπουδαίο θεσμό και να εργαζόμαστε ώστε ο Μαραθώνας να παραμένει αντάξιος της ιστορικής και αθλητικής του πληρονομιάς».

Έπειτα, στο πόντιουμ ανέβηκε ο γλύπτης και δημιουργός του μεταλλίου Κυριάκος Ρόκος: «Θεωρώ μεγάλη μου τιμή να μου ζητήσουν να φιλοτεχνήσω το μετάλλιο του 43ου Μαραθώνιου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Την ανάγκη για ειρήνη στον κόσμο την κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Η τροφή δικιά μας, του καλλιτέχνη, είναι η αγάπη για την ειρήνη και όχι ο πόλεμος».

Το παρών στη συνέντευξη Τύπου έδωσαν ακόμη ο αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Κώστας Κεντέρης, ο γενικός γραμματέας Γιώργος Γιατρουδάκης, η α΄ ειδική γραμματέας Λούλα Καρατζά, η β΄ ειδική γραμματέας, Ευγενία Νικολεττοπούλου και τα μέλη Χάρης Παπαδιάς, Κυριακή Γαλάνη και Γιάννης Ψωμιάδης.



