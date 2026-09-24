Το Παναθηναϊκό Στάδιο άλλαξε όψη και ανοίγει μια νέα σελίδα στη χρήση του, μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του μπλε στίβου.

Οι εργασίες τοποθέτησης και διαγράμμισης του μπλε τάπητα ολοκληρώθηκαν και το Παναθηναϊκό Στάδιο πλέον παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, «συνεχίζεται ο καθαρισμός των μαρμάρων ενώ άμεσα ξεκινά η τοποθέτηση των νέων λαμπτήρων lead, φιλικών προς το περιβάλλον και με τεράστιες δυνατότητες φωτισμού».

H ανακοίνωση της ΕΟΕ

«Μετά την τοποθέτηση του νέου αγωνιστικού τάπητα υψηλών προδιαγραφών, ολοκληρώθηκε και η διαγράμμισή του, καθιστώντας το Παναθηναϊκό Στάδιο έτοιμο να φιλοξενήσει αγωνίσματα επιπέδου Diamond League.

Το Καλλιμάρμαρο αποκτά ξανά το ρόλο που αρμόζει στην ιστορία και το κύρος του, συνδυάζοντας τον σεβασμό στην πολιτιστική του κληρονομιά με τις απαιτήσεις του σύγχρονου αθλητισμού.

Η μεγάλη αυτή αναβάθμιση υλοποιείται χάρη στην οικονομική στήριξη της Capital Maritime & Trading Corp. του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην αναγέννηση ενός από τα σημαντικότερα αθλητικά μνημεία του κόσμου.

Tην ίδια ώρα συνεχίζεται ο καθαρισμός των μαρμάρων ενώ άμεσα ξεκινά η τοποθέτηση των νέων λαμπτήρων lead, φιλικών προς το περιβάλλον και με τεράστιες δυνατότητες φωτισμού».