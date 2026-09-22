Η European Athletics ανακοίνωσε συνολικά χρηματικά έπαθλα ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2028 που θα γίνει στη Σιλεσία.

Για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2028, που θα διεξαχθεί στη Σιλεσία της Πολωνίας, ανακοινώθηκε από την European Athletics το ρεκόρ χρηματικού επάθλου ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τους αθλητές που θα διακριθούν στη διοργάνωση.

Στο Χορζόφ της Σιλεσίας, έδρα του επόμενου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, θα απονεμηθούν για πρώτη φορά στην ιστορία χρηματικά έπαθλα για τους διακριθέντες της διοργάνωσης. Η δομή αυτή διασφαλίζει ότι κάθε αγώνισμα θα αντιμετωπίζεται ισότιμα, με τη δέουσα αναγνώριση όχι μόνο στους κατόχους μεταλλίων αλλά και σε όλους τους αθλητές που θα τερματίζουν στις οκτώ πρώτες θέσεις.

Τα χρηματικά έπαθλα ανά θέση:

1η θέση: 30.000 ευρώ

2η θέση 15.000 ευρώ

3η θέση 10.000 ευρώ

4η θέση 5.000 ευρώ

5η θέση 4.000 ευρώ

6η θέση 3.000 ευρώ

7η θέση 2.000 ευρώ

8η θέση 1.000 ευρώ

Οι αγώνες της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου 2028 σε χρονιά, μάλιστα, που όλα τα φώτα θα πέσουν ένα μήνα αργότερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028 του Λος Άντζελες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χρηματικά έπαθλα που θα απονεμηθούν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αποτελούν μεγάλο δέλεαρ για τα μεγάλα αστέρια του ευρωπαϊκού στίβου, που θα ετοιμάζονται για την κορυφαία αθλητική διοργάνωση στο κόσμο.

Οι σχετικές δηλώσεις του Βούλγαρου προέδρου της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου, Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ: «Η 28η έκδοση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου θα είναι ήδη μια πολύ ξεχωριστή περίσταση, καθώς η Πολωνία φιλοξενεί τα κορυφαία πρωταθλήματά μας για πρώτη φορά και αυτή η ανακοίνωση ανεβάζει το πρωτάθλημα της Σιλεσίας το 2028 σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο.

Η Σιλεσία το 2028 θα πραγματοποιηθεί επίσης σε Ολυμπιακή χρονιά, όταν τα μάτια όλου του κόσμου θα είναι και πάλι στραμμένα στον στίβο. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου θα δώσει στους αθλητές μας μια ακόμη σημαντική στιγμή στο προσκήνιο και μια ακόμη ευκαιρία να εμπνεύσουν εκατομμύρια οπαδούς σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο».