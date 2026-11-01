Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Τόφας με 88-77 και επέστρεψε στις νίκες μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες στη EuroLeague.

Μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες από Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης τη «διπλή» εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague, η Φενέρμπαχτσε επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας με 88-77 της Τόφας.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους ήταν κυρίαρχη σε όλο το διάστημα της αναμέτρησης και μπόρεσε να φτάσει με σχετική ευκολία στην 4η νίκη της στο τούρκικο πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ για τη Φενέρμπαχτσε, ο Χόρτον-Τάκερ με 18 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ο Κι με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Τζόουνς με 20 πόντους.

Πλέον η Φενέρ, στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπασκόνια (05/11), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 47-43, 70-59, 88-77