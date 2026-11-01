Με ανακοίνωσή της η ΑΕΛ Novibet αναφέρθηκε στη διαιτησία της αναμέτρησης με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Β' για την κατηγορία της Super League 2.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ευχαριστεί για τη διαιτησία του σημερινού αγώνα με τον Ολυμπιακό Β’, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος Superbet League 2, και συγκεκριμένα τον κ. Γιώργο Αλατσάκη, για την άψογη εικόνα και την αμεροληψία που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο αγώνας διεξήχθη σε κλίμα ηρεμίας και αθλητικού πνεύματος, με τη διαιτησία να αφήνει το αποτέλεσμα να κριθεί αποκλειστικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τέτοιες διαιτησίες προάγουν το ελληνικό ποδόσφαιρο και αποτελούν το παράδειγμα που όλοι επιθυμούμε να βλέπουμε σε κάθε γήπεδο της χώρας.

Στον αγώνα ήταν παρών και ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, κ. Στεφάν Λανουά, τον οποίο ευχαριστούμε για την παρουσία του στο γήπεδό μας.

Η ΑΕΛ Novibet θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια για ένα ποδόσφαιρο καθαρό, δίκαιο και αξιόπιστο.