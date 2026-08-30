Η Πολυνίκη Εμμανουλίδου με επίδοση 11.41 πήρε τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο στα 100μ. γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Μετά τον Χρήστο Φραντζεσκάκη και το ασημένιο μετάλλιο στη σφυροβολία, σειρά είχε η Πολυνίκη Εμμανουλίδου για να ανέβει στο 2ο σκαλί του βάθρου στα 100μ. γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Η Εμμανουηλίδου έχοντας πάρει την πρόκριση από την 1η θέση της σειράς της με 11.55, στον τελικό βελτιώθηκε στα 11.41, κατακτώντας τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο.

Ταχύτερη από την Εμμανουηλίδου ήταν η Γαλλίδα, Τζεμίνα Τζόσεφ με 11.33, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Αριάλι Μαρτίνεζ από την Πορτογαλία με 11.43.

Στον τελικό των 100μ. γυναικών πήρε μέρος και η Δήμητρα Τσουκαλά και με 11.73 κατετάγη στην 7η θέση.

O Χριστόφορος Κουτλής με 1:49.33 κατέλαβε τη 13η θέση στα 800μ. , ενώ ο Νίκος Σταματονικολός ήταν 7ος στον τελικό του μήκους, με 7,83μ. (+2,78 μ./δ.). Ο Ιταλός Φραντσέσκο Ινζόλι επικράτησε με 8,19μ. (+2.4 μ./δ.).