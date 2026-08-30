Φραντζεσκάκης: Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη σφυροβολία στους Μεσογειακούς Αγώνες
Το πρώτο μετάλλιο για την εθνική ομάδα στίβου στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα ήρθε από τον Χρήστo Φραντζεσκάκη στον απευθείας τελικό της σφυροβολίας και είχε χρώμα ασημένιο.
Ο 26χρονος πρωταθλητής με καλύτερη βολή στα 77.59μ., στην 4η προσπάθεια, πήρε τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο.
Ο Ιωσήφ Κεσίδης χάρισε το χρυσό μετάλλιο στην Κύπρο με βολή στα 77,79μ. ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Κροάτης, Ματίγια Γκρέγκουριτς με 76,03μ. Ο Γιώργος Παπαναστασίου με βολή στα 74,42μ. κατέλαβε την 5η θέση.
Δείτε ΕπίσηςΆλισον ντος Σάντος: Από το ατύχημα σε ηλικία 10 μηνών και τα σκοτεινά χρόνια στο παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ. εμπ.
Σε άλλες ελληνικές συμμετοχές στο ξεκίνημα του στίβου στη διοργάνωση η Σοφία Ιωσηφίδου πήρε μέρος στα προκριματικά στα 110μ. εμπ., με 13.67 πήρε την 9η θέση, με την Κύπρια, Δάφνη Γεωργίου να παίρνει το 8ο εισιτήριο του τελικού με 13.61.
O Χρήστος Ρούμτσιος με χρόνο 14.34 πήρε επίσης την 9η θέση στα 100μ. εμπ. ανδρών, ο Ισπανός Γκονζάλο Λαμπορένα μπήκε στον τελικό ως 8ος με 14.33.
H Αριάδνη Αδαμοπούλου πέρασε με τη 2η προσπάθεια τα 4,05μ. στον τελικό του επί κοντώ, στη συνέχεια απέτυχε στα 4,20μ. κι έμεινε στην 7η θέση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.