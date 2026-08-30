Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με βολή στα 77,59μ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη σφαιροβολία, ανοίγοντας λογαριασμό για την ομάδα στίβουτς στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Το πρώτο μετάλλιο για την εθνική ομάδα στίβου στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα ήρθε από τον Χρήστo Φραντζεσκάκη στον απευθείας τελικό της σφυροβολίας και είχε χρώμα ασημένιο.

Ο 26χρονος πρωταθλητής με καλύτερη βολή στα 77.59μ., στην 4η προσπάθεια, πήρε τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο.

Ο Ιωσήφ Κεσίδης χάρισε το χρυσό μετάλλιο στην Κύπρο με βολή στα 77,79μ. ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Κροάτης, Ματίγια Γκρέγκουριτς με 76,03μ. Ο Γιώργος Παπαναστασίου με βολή στα 74,42μ. κατέλαβε την 5η θέση.

Σε άλλες ελληνικές συμμετοχές στο ξεκίνημα του στίβου στη διοργάνωση η Σοφία Ιωσηφίδου πήρε μέρος στα προκριματικά στα 110μ. εμπ., με 13.67 πήρε την 9η θέση, με την Κύπρια, Δάφνη Γεωργίου να παίρνει το 8ο εισιτήριο του τελικού με 13.61.

O Χρήστος Ρούμτσιος με χρόνο 14.34 πήρε επίσης την 9η θέση στα 100μ. εμπ. ανδρών, ο Ισπανός Γκονζάλο Λαμπορένα μπήκε στον τελικό ως 8ος με 14.33.

H Αριάδνη Αδαμοπούλου πέρασε με τη 2η προσπάθεια τα 4,05μ. στον τελικό του επί κοντώ, στη συνέχεια απέτυχε στα 4,20μ. κι έμεινε στην 7η θέση.