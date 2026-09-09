Χούμελς για Καρέτσα: «Όταν το είδα ανατρίχιασα, δεν θα ευχόμουν κάτι τέτοιο σε κανέναν»

Ο Ματς Χούμελς αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος αποχώρησε με φορείο από τον αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ κατάφερε χθες (09/09) να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βιγιαρεάλ (3-2) και να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις στη φετινή League Phase του Champions League.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος αγώνας στιγματίστηκε από την αναγκαστική αλλαγή του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Συγκεκριμένα στο 26' ο Έλληνας διεθνής ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να ξαπλώσει στο χορτάρι και να αποχωρήσει από το γήπεδο με φορείο, προκαλώντας την ταραχή όλων μας.

Ευτυχώς, λίγο αργότερα οι Βεστφαλοί εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία καθησύχασαν τον κόσμο, σημειώνοντας πως ο νεαρός μέσος αντιμετώπισε θέμα στο κυκλοφορικό, όμως είναι καλά και μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Στην συγκεκριμένη φάση αναφέρθηκε και ο Ματς Χούμελ, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας εργάζεται ως σχολιαστής στο Amazon Prime Sports, τονίζοντας πως τον διαπέρασε ένα ρίγος όταν είδε τον Καρέτσα να ζαλίζεται.

«Όταν οι γιατροί δεν εξέτασαν καθόλου τα πόδια του και επικεντρώθηκαν μόνο στο πάνω μέρος του σώματός του, ένιωσα ένα ρίγος στη σπονδυλική μου στήλη, ανατρίχιασα. Δεν θα ευχόμουν κάτι τέτοιο σε κανέναν. Ήταν πραγματικά φρικτές εικόνες που έπρεπε να δούμε εκεί», τόνισε ο θρύλος της Ντόρτμουντ.

«Δεν το πρόσεξες πραγματικά αν βρισκόσουν στο γήπεδο. Νομίζω ότι διαφορετικά οι παίκτες θα τον είχαν πλησιάσει κι αυτοί. Φυσικά, ελπίζω απλώς να είναι καλά. Δεν είναι κάτι που θα ευχόμασταν σε κανέναν, αλλά σίγουρα όχι σε έναν 18χρονο που παίζει τον πρώτο του αγώνα στο Champions League. Οπότε, φυσικά, ελπίζω να ήταν απλώς μια μικρή περίπτωση ζάλης ή κάτι παρόμοιο», πρόσθεσε ο 37χρόνος πρώην αμυντικός.