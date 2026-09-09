Πρώην ταλέντο της Λίβερπουλ φέρεται να τα έχει βρει...σκούρα στην αναζήτηση ομάδας, επιστρατεύοντας πλέον το Linkedin!

Ο Όβι Εζαρία μπορεί να μην λέει πολλά σαν όνομα στους φίλους του ποδοσφαίρου, όμως εκείνοι της Λίβερπουλ σίγοτρα θα θυμούνται κάτι, καθώς πριν χρόνια αποτέλεσε ένα από τα «διαμάντια» του συλλόγου.

Στα 28 του χρόνια πλέον, ο Άγγλος με καταγωγή από τη Νιγηρία μέσος, ξεκίνησε την πορεία του από τις Ακαδημίες της Άρσεναλ, μιας και είχε γεννηθεί στο Λονδίνο. Από εκεί, και όντας ακόμη σε νεαρή ηλικία, μετακόμισε για τη Λίβερπουλ, που είδε στο πρόσωπό του κάτι ξεχωριστό.

Μάλιστα, έφτασε να αγωνιστεί και με την πρώτη ομάδα, κάνοντας ντεμπούτο τον Νοέμβριο του 2017, σε ένα παιχνίδι Κυπέλλου με τη Λιντς. Συνολικά, φόρεσε τη φανέλα των Reds 8 φορές, πριν φύγει δανεικός στη Σάντερλαντ και εν συνεχεία στους Ρέιντζερς.

Από το 2020 έως το 2024 βρέθηκε στη Ρέντινγκ, όπου σε 127 ματς είχε απολογισμό 9 γκολ και 13 ασίστ. Έμεινε ελεύθερος και το 2025 υπέγραψε στην Οβιέδο, που μόλις είχε επιστρέψει στη La Liga. Με το ισπανικό κλαμπ έπαιξε 8 ματς, πριν μείνει ξανά χωρίς ομάδα.

Πλέον και έχοντας δει τα... σκούρα, ο Εζαρία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το... Linkedin για να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.