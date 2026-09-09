Οι πρώτες εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα αργά το βράδυ της Τρίτης (8/9) ήταν θετικές, σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε περαιτέρω

Πρώτο θέμα στην Ευρώπη έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, δυστυχώς όμως όχι για ευχάριστο λόγο, αφού το ντεμπούτο του με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο Champions League εξελίχθηκε σε... βραδιά αγωνίας.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ένιωσε αδιαθεσία στο 26' του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ, με αποτέλεσμα να ξαπλώσει στο χορτάρι και να αποχωρήσει από το γήπεδο με φορείο. Εν συνεχεία, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, μαζί με τη μητέρα του, η οποία άφησε την εξέδρα των VIP και ήταν μαζί του στο ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες εξετάσεις του 18χρονου εξτρέμ αργά χθες βράδυ ήταν καλές, και πιθανώς ο λόγος του περιστατικού να ήταν η αφυδάτωση, η οποία προκάλεσε ταχυκαρδία. Ωστόσο, όλα θα κριθούν σήμερα (9/9), όταν θα πραγματοποιηθούν εκ νέου αναλυτικές εξετάσεις. Πάντως σε πρώτη φάση οι γιατροί ήταν καθησυχαστικοί προς το νεαρό παίκτη, τους οικείους του και τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ.